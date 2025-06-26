MUP RS uhapsio osam osoba zbog dječije pornografije: Među uhapšenima dvije maloljetne osobe

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) realizirao je akciju "Sistem", a uhapšeno je osam osoba zbog dječije pornografije.

Uhapšene su osobe inicijala A. I. iz Ključa, M. B. i jedna maloljetna osoba iz Banje Luke , M. K. sa područja općine Kotor Varoš, D. M. i S .P. sa područja Bijeljine, B. P. sa područja Doboja i jedna maloljetna osoba iz Zvornika.

Za sve uhapšene postoje osnovi sumnje da su u prethodnom vremenskom periodu izvršili krivična djela iskorištavanje djece za pornografiju.

Izvršen je pretres 11 lokacija za koje se utvrdilo da ih koriste osobe koje se dovode u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Prilikom pretresa pronađena su i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela i to računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice, SIM kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Nakon završene kriminalističke obrade protiv navedenih osoba će nadležnim tužilaštvima biti podnesen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.