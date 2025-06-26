Požar u Hercegovini progutao preko 100.000 kvadrata šume: Zatražena zračna podrška od Oružanih snaga BiH

Na lokalitetu Šušnjari u općini Grude i dalje bjesni požar, dok je vatra koja je zahvatila selo Lipovice u općini Posušje uspješno ugašena – piše Hercegovina.info, pozivajući se na informacije iz Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona.

Prema procjenama Županijskog centra za požare, zahvaćeno je više od 100.000 kvadratnih metara šumske površine, a gori pretežno nisko i visoko rastinje u teško pristupačnim predjelima.

Na stranici Uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđeno je djelovanje zračnih snaga:

- Oko 10.30 sati Air Tractor AT – 802 ponovno je započeo djelovanje na lokaciji Šušnjari – Pejića draga (Opština Grude) u namjeri da pomogne vatrogascima koji gase veliki požar, koji je izbio u večernjim satima u ponedjeljak na području općine Posušje, na nepristupačnom terenu.”

Zbog ozbiljnosti situacije, Uprava civilne zaštite ZHK zatražila je zračnu podršku od Oružanih snaga BiH.

Na terenu su trenutno angažovani brojni pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica:

- Na požarištu su pripadnici profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i to: PVP Široki Brijeg 4 vatrogasca s vozilom, PVP Ljubiški 2 vatrogasca s vozilom, DVD Trebižat 4 vatrogasca s vozilom, PVP Čitluk 3 vatrogasca s vozilom, PVP Čapljina 5 vatrogasaca s vozilom, DVD Kočerin 3 vatrogasca s vozilom, PVP Grude 8 vatrogasaca s 3 vozila, PVP Posušje 2 vatrogasca s vozilom, DVD Rakitno 2 vatrogasca s vozilom i DVD Gorica 2 vatrogasca s vozilom.”