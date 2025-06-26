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Saobraćajna nesreća kod Jablanice: Teret ispao iz kamiona, oštećeno jedno vozilo

Na licu mjesta zabilježena je materijalna šteta

Sa mjesta nesreće. Screenshot

A. O.

26.6.2025

Saobraćajna nesreća desila se danas poslijepodne u blizini Jablanice, u mjestu Drežnica kada je iz teretnog kamiona ispao tovar robe koji je prevozio.

Tom prilikom oštećeno je jedno putničko vozilo, dok, srećom, nije bilo povrijeđenih osoba.

Na licu mjesta zabilježena je materijalna šteta.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da zbog nezgode nije došlo do potpune obustave saobraćaja, već se vozila propuštaju naizmjenično uz regulaciju nadležnih službi.

Više informacija bit će poznato nakon uviđaja.

# KAMION
# TERET
# DREŽNICA
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