U Njemačkoj nestala 13-godišnja Marija: Porodica moli za pomoć

Njemačka policija intenzivno traga za 13-godišnjom Marijom R., koja je nestala u petak, 20. juna ove godine, iz stambene zajednice u mjestu Mitenar-Biken, u njemačkoj saveznoj zemlji Hesen.

Prema dostupnim informacijama, djevojčica je visoka oko 170 centimetara, teška približno 50 kilograma, a u trenutku nestanka bila je odjevena u sivu trenerku. Za sada nije poznato kamo se uputila ni da li je imala sa sobom lične stvari.

Policija apeluje na građane:

- Ko je vidio Mariju? Ima li neko informaciju o njeznom mogućem kretanju ili trenutnom boravištu? Svi koji mogu pomoći pozvani su da se jave kriminalističkoj policiji u Dillenburgu na broj telefona: 0049 2771 / 907-0. U svrhu javne potrage, policija je objavila fotografiju nestale djevojčice uz odobrenje za objavu. Za dodatne informacije i upite možete kontaktirati: Policijsku upravu Srednji Hesen na telefon: +49 641 / 7006-3381. Nestanak djeteta uvijek je hitna i ozbiljna situacija, a svaka informacija, bez obzira koliko mala djelovala, može biti ključna u pronalasku, navela je policija u saopćenju.