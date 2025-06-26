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VATROGASCI NA TERENU

Iz Civilne zaštite ZHK za "Avaz": 100.000 metara kvadratnih je uništeno, na terenu helikopter Oružanih snaga BiH

Požar ne ugrožava kuće, ali teško se da suzbiti, jer je stvarno neprohodno i skoro pa nedostupno, rečeno je za „Avaz“

Sa terena - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Amila Ovčina

26.6.2025

Požar koji je buknuo prekjučer na području Hercegovine i dalje nije ugašen, a načinio je veliku štetu s obzirom na to da je uništeno gotovo 100.000 hektara šume. Vjeruje se da su uzrok požara vrućine.

Kako je za portal „Avaza“ rečeno iz Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, tokom intervencije na terenu, bio je Air Tractor AT – 802.

Ne ugrožava kuće

- U međuvremenu je stigao helikopter Oružanih snaga koji će isto tako pomoći u gašenju. Vatrogasci su gore iz Županije ZHK i ispomoć HNK. Požar ne ugrožava kuće, ali teško se da suzbiti, jer je stvarno neprohodno i skoro pa nedostupno – rečeno je za „Avaz“.

Kako dodaju, 100.000 metara kvadratnih je uništeno, prema prvim procjenama, ali već se i proširilo.

- Sad koliko je to stvarna opožaren površina, teško je tačno odrediti, ali velika je površina stvarno. Pretpostavlja se i da su uzrok vrućine, ne zna se još. Ne može se tvrditi ništa da je podmetnuto – kažu nam iz Civilne zaštite.

Nepristupačan teren

Iz Policijske uprave Grude rečeno nam je da požar bukti, te da se širi ka granici sa Hrvatskom. Potvrđeno nam je da je teren nepristupačan, te da ga je teško ugasiti.

Iz Policijske uprave Posušje za „Dnevni avaz“ je rečeno da je požar na ovom području lokaliziran, te da nije više ugroženo područje. Kako nam je rečeno požar na području općine Grude i dalje je aktivan, te je teren nepristupačan na mjestu gdje se gasi.

- Manji je požar. Sada su manje vatre – kazali su nam iz Policijske uprave Posušje.

# HERCEGOVINA
# GRUDE
# POSUŠJE
# POŽAR
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