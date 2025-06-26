Irancu koji je u Mostaru pretukao ženu ukinut pritvor!

Iranski državljanin s prebivalištem u Švedskoj, M. H. (31), koji je prije sedam pretukao svoju vanbračnu suprugu u Mostaru, kako saznaje „Avaz“ u pritvoru je proveo samo četiri dana!

Iako mu je ekspresno Općinski sud u Mostaru odredio pritvor, uvaživši prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, njegov advokat je uložio žalbu, nakon čega je Sudsko vijeće istog Suda, prije dva dana preinačilo prethodno rješenje prema kojem je M.H. odmah pušten na slobodu.

Da cijela stvar bude gora, osumnjičenom se nakon puštanja na slobodu izgubio trag, a oštećena, inače državljanka BiH, koja je s M.H. živjela u vanbračnoj zajednici u Kraljevini Švedskoj, od tada je nedostupna. Iz Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona su potvrdili naša saznanja te su nam nam kazali da na rješenje Općinskog suda u Mostaru, nažalost, nemaju pravo žalbe.

Kako su nam pojasnili iz Tužilaštva HNK, pritvor prema osumnjičenom je ukinut zbog stava Vijeća o nepostojanju osnovane sumnje da je M.H. počinio krivično djelo Nasilje u porodici iz člana 222., stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona F BiH te da Tužilaštvo HNK nije dokazalo status bračne ili vanbračne zajednice između osumnjičenog i oštećene.

Samim tim, u Vijeću su zauzeli stav kako Tužilaštvo nije dokazalo da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

U Tužilaštvu HNK smatraju da Vijeće nije smjelo cijeniti odredbe domaćeg zakonodavstva u vezi postojanja vanbračne zajednice, jer iz spisa proizilazi da su osumnjičeni i oštećena u vanbračnoj zajednici koja je nastupila u Kraljevini Švedskoj te su trebali primijeniti pravila o statusu vanbračne zajednice u toj državi. Nadalje, u Tužilaštvu HNK su mišljenja da „ako su već primijenili domaće zakonodavstvo, onda su bili obavezni primijeniti odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u F BiH“.

Također, u Tužilaštvu smatraju da je Vijeće prilikom odlučivanja o žalbi branioca prekoračilo žalbene navode, jer „žalba nije išla u pravcu osporavanja postojanja vanbračne zajednice“.

U vezi s tim, odnosno, preinačavanja prethodnog rješenja prema kojem je M.H. ukinut pritvor zatražili smo obrazloženje iz Općinskog suda u Mostaru.

- Obavještavamo Vas da sud na upite kojima se traži obrazloženje pojedine sudske odluke, iste odluke ne komentariše niti ima pravo da daje obrazloženje jer u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH dužni smo da poštujemo principe i načela u postupanju i radu sudije i sudskog vijeća po predmetima, a što se naročito odnosi na rad po predmetima po kojima je postupak u toku - naveli su u odgovoru iz ove pravosudne institucije.

Podsjetimo, M.H. je svoju nevjenčanu suprugu usred dana na javnom mjestu, u jednoj buregdžinici, najprije, ošamario, a potom je, nakon što se udaljila stigao u Fejićevoj ulici. Dok je bježala, on je stigao i udario s leđa, nakon čega je pala, a toj užasnoj situaciji su svjedočili građani koji su alarmirali policiju.