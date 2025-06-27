Pretresi u Zavidovićima: Zaplijenjen arsenal oružja u Alićima, jedna osoba uhapšena

U prostorije PS Zavidovići, jučer u devet sati, pristupilo je lice P.N. iz Istočne Ilidže te prijavio da se u mjestu Vozuća, Grad Zavidovići u porodičnoj kući nalazi automatska puška i četiri okvira sa municijom, saopćeno je iz MUP-a ZDK

.U Vozućoj nađeni okviri s municijom

Od strane policiskih službenika i istražitelja PS Zavidovići, u vremenu od 15:30 do 16:30 sati, u navedenom mjestu, a po naredbi Općinskog suda u Zavidovićima izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata vlasništvo P. R. iz Vozuće kao i vozila koja su zatečena u dvorištu.

Prilikom pretresa pronađena su dva okvira sa municijom po trideset komada u istim i jedan prazan okvir, čime je počinjeno krivično djelo 'Nedozvoljeno držanje oružija, municije i eksplozivnih naprava''. Izvršen uviđaj od strane istražitelja PS Zavidovići uz upoznavanje dežurnog tužioca.

Istog dana, u vremenu od 13: 45 do 15:45 sati, u mjestu Alići, Grad Zavidovići, a po naredbi Općinskog suda u Zavidovićima, od strane policijskih službenika i istražitelja PS Zavidovići izvršen je kuće i pomoćnih objekata vlasništvo M.M. iz Zavidovića.

Stotine komada municije

Prilikom pretresa pronađeno je 12 ručnih bombi, 2 tromblona, 11 inicijalnih kapisli za ručne bombe, 622 komada municije kalibra 7,62 mm, 134 komada municije NN kalibra, 6 metalnih okvira za automatsku pušku, 2 kožne torbica zv."Fišeklija", platnena torba sa gas maskom, 23 komada pištoljske municije 9x19 mm, 28 komada municije za lovačku pušku.

Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ''Nedozvoljeno držanje oružija, municije i eksplozivnih naprava'', M.M.lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje. Izvršen uviđaj od strane istražitelja PS Zavidovići uz upoznavanje dežurnog tužioca.