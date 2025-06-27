Policija oduzela Golf u Pazariću: Vozač ima dug i zabranu upravljanja vozilom

U mjestu Pazarić, općina Hadžići, policijski službenici PU Hadžići i Trnovo sinoć su u 22:35 sati su kontrolisali putničko motorno vozilo „VW Golf“, kojim je upravljao H.K., rođen 2003. godine, nastanjen u Hadžićima.

- Izvršenim provjerama utvrđeno je da je 22-godišnjak višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja i da upravlja vozilom u vrijeme trajanja izrečene zaštitne mjere zabrane, a u registru novčanih kazni ima dug u iznosu od 1.540 KM. Od prekršitelja je privremeno oduzeto predmetno vozilo, a Općinskom sudu u Sarajevu će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOOBS-a na putevima u Bosni i Hercegovini- saopćeno je iz MUP-a KS.