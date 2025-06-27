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ISTRAGA U LUKAVCU

Opljačkane prostorije brze pošte u mjestu Bistarac: Ukradena određena količina novca

Službenici Policijske stanice Lukavac i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac koji rade na rasvjetljavanju krađe

Policija traga za pljačkašima. A. Bešić

A. B.

27.6.2025

Policijska stanica Lukavac je 23. juna zaprimila prijavu da je od strane jednog ili više nepoznatih osoba izvršena provala u prostorije brze pošte u mjestu Bistarac, grad Lukavac, u periodu od 21.6. do momenta prijave.

Tom prilikom je iz unutrašnjosti objekta otuđena određena količina novca. 

- Potrebne radnje su preduzelipolicijski službenici Policijske  stanice Lukavac i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac koji rade na rasvjetljavanju i dokumentovanju predmetnog krivičnog djela Teška krađa- saopćeno je iz MUP-a TK

# MUP TK
# LUKAVAC
# KRAĐA
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