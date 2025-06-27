Opljačkane prostorije brze pošte u mjestu Bistarac: Ukradena određena količina novca

Policijska stanica Lukavac je 23. juna zaprimila prijavu da je od strane jednog ili više nepoznatih osoba izvršena provala u prostorije brze pošte u mjestu Bistarac, grad Lukavac, u periodu od 21.6. do momenta prijave.

Tom prilikom je iz unutrašnjosti objekta otuđena određena količina novca.

- Potrebne radnje su preduzelipolicijski službenici Policijske stanice Lukavac i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac koji rade na rasvjetljavanju i dokumentovanju predmetnog krivičnog djela Teška krađa- saopćeno je iz MUP-a TK