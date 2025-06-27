Optužen Haris Mujčinović kod koga je pronađeno 100 kilograma droge i oružje

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Harisa Mujčinovića zbog krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, te nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija.

Mujčinović se tereti da je u kući na Mošćanici u Sarajevu skrivao oko 100 kilograma droge, s namjerom daljnje prodaje. Prilikom pretresa stana u februaru ove godine, istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo pronašli su oko 2 kilograma kokaina, više od 4 kilograma speeda, 86 kilograma marihuane, 26.158 tableta ekstazija i oko 31 litar amfetaminskog ulja.



