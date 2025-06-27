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TUŽILAŠTVO KS

Optužen Haris Mujčinović kod koga je pronađeno 100 kilograma droge i oružje

Postupajući tužilac predložio je sudu produženje pritvora optuženom

Zaplijenjena droga. MUP KS

B. C.

27.6.2025

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Harisa Mujčinovića zbog krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, te nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija.

Mujčinović se tereti da je u kući na Mošćanici u Sarajevu skrivao oko 100 kilograma droge, s namjerom daljnje prodaje. Prilikom pretresa stana u februaru ove godine, istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo pronašli su oko 2 kilograma kokaina, više od 4 kilograma speeda, 86 kilograma marihuane, 26.158 tableta ekstazija i oko 31 litar amfetaminskog ulja.


Također, u stanu su pronađene i zaplijenjene dvije puške, pet pištolja, dva prigušivača za pištolj i oko 400 metaka različitog kalibra.

Postupajući tužilac predložio je sudu produženje pritvora optuženom. Za glavni pretres predloženo je saslušanje šest svjedoka, četiri vještaka i izvođenje više od 40 materijalnih dokaza.

# DROGA
# TUŽILAŠTVO KS
# ORUŽJE
# HARIS MUJČINOVIĆ
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