Uhapšena banda maloljetnika osumnjičena za fizički napad

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su postupajući po prijavi da je 5. juna 2025. godine, u periodu između 21.00 i 22.00 časova, u ulici Mila Radunovića u Podgorici, grupa nepoznatih maloljetnih lica, fizički napala druga maloljetna lica, koja su tom prilikom zadobila tjelesne povrede, identifikovali a potom i lišili slobode pet maloljetnih lica i podnijeli krivične prijave protiv šest maloljetnih lica, koja se sumnjiče da su počinila krivična djela na štetu šest maloljetnika iz Podgorice, saopćeno je iz Uprave policije Crne Gore.

Osumnjičeni za nasilništvo

Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu, u produženom trajanju, na štetu dva lica, i krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu trećeg lica, lišen je slobode maloljetnik star 16 godina.

Lišena su slobode još tri maloljetnika starosti 16 i 17 godina, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu u produženom trajanju, na štetu šest lica, lišen je slobode maloljetnik star 15 godina.

Protiv maloljetnog lica starog 14 godina, podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu u produženom trajanju na štetu četiri lica.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su u cilju rasvjetljavanja navedenih krivičnih djela, preduzimali intenzivne operativno-taktčke mjere i radnje, u okviru kojih je izuzet veći broj video nadzora, prikupljena obavještenja od građana, te izvršeni pretresi stanova na više lokacija, kojom prilikom su u posjedu pomenutih maloljetnih lica pronađene: fantomke, metalne palice, bokseri, noževi, elektrošokeri i drugi predmeti pogodni za nanošenje povreda.

Preveniranje nasilja

Službenici Uprave policije će, u okviru svojih nadležnosti, sprovoditi preventivne i represivne aktivnosti sa ciljem stvaranja sigurnog okruženja sa posebnim akcentom na zaštitu interesa najranjivije kategorije društva – djece i maloljetnika, ali istovremeno, Uprava policije apeluje na sistemski i koordinisan pristup svih relevantnih društvenih subjekata: porodice i roditelja, škola, lokalne zajednice, zdravstvenih i socijalnih službi, pravosudnih organa i civilnog sektora, u podizanju svijesti, sprečavanju i suzbijanju vršnjačkog nasilja.

Imajući u vidu da Uprava policije predstavlja samo jednu u nizu od institucija koje se bave ovim pojavnim oblikom, zbog određenih zakonskih i institucionalnih ograničenja, i pored preventivnih aktivnosti, djelovanje Uprave policije u maloljetničkoj delikvenciji je u najvećoj mjeri reaktivno. Stoga je od ključne važnosti da ostali nadležni organi, preduzmu proaktivne mjere usmjerene na preveniranje nasilja i uspostavljanje i kreiranje obrazaca ponašanja kod maloljetnih lica, sveobuhvatnim institucionalnim odgovorom na sve oblike vršnjačkog nasija.