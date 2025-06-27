U Beranama zaplijenjena roba u vrijednosti od oko 23.300 eura

Službenici Mobilne jedinice Regionalnog centra granične policije „Sjever“ su u saradnji sa službenicima Uprave carina, u cilju suzbijanja sive ekonomije, u mjestu Dapsići u Beranama zaustavili i kontrolisali teretno motorno vozilo novopazarskih registarskih oznaka kojim je upravljao E.Š. (51), državljanin Republike Srbije, a sa kojim se u vozilu nalazio I.Š. (19), takođe državljanin Republike Srbije, saopćeno je iz Uprave policije Crne Gore.

Nakon uklanjanja plombe od strane carinskih službenika, pregledom vozila pronađena je veća količina tekstilne i druge robe ukupne vrijednosti oko 23.500 eura, bez dokumentacije.

Sa događajem je policija upoznala nadležnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji se izjasnio da se protiv I.Š. podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Ovakve aktivnosti potvrđuju odlučnost državnih organa da bez kompromisa stanu na put svim oblicima ilegalne trgovine i sive ekonomije, štiteći time zakonitost, ekonomski sistem i interese građana Crne Gore.