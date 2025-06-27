Otkrio ih Sky: U Zagrebu uhapšen Ivan Brkić, brat Tonija Brkića koji je 2021. likvidiran kod Ljubuškog

Uhapšeni radnik Zagreb parkinga Ivan Brkić uhapšen u jučerašnjoj akciji USKOK-a i policije priznao je krivnju, doznaje Index.

Nakon što je iznio obranu u kojoj je potvrdio da je davao povjerljive informacije ostalim osumnjičenima, i oni su tokom jučerašnje večeri i današnjeg jutra dopunili svoje obrane te redom priznali ono što im se stavlja na teret.

Za što ga se tereti?

Podsjetimo, jučer je Index doznao da je Ivan Brkić, djelatnik Zagreb parkinga i bratić likvidiranog Tonija Brkića, prvoosumnjičeni u najnovijoj USKOK-ovoj korupcijskoj aferi. Sumnjiči ga se da je iz službenog sustava odavao tajne podatke ostalim osumnjičenicima, uključujući informacije o registracijskim oznakama vozila kako bi utvrdili prate li ih policajci i nalazi li se policija u blizini.

Brkić je te podatke izvlačio tokom 2020. i 2021. godine. Istraga je krenula nakon što su istražitelji dešifrirali poruke s aplikacije Sky u sklopu postupka protiv optuženog narkobosa Nenada Petraka.

Ko su ostali osumnjičeni?

Među osumnjičenima su Marinko Zovko, Davor Bubić zvani Popaj i Tomislav Miletić – osumnjičeni iz USKOK-ova predmeta o krijumčarenju stotina kilograma kokaina koji se trenutačno nalazi u bijegu.

Informacije iz sustava Ivan Brkić je, prema sumnjama USKOK-a, davao i svom bratiću Toniju Brkiću, osobi povezanoj s krijumčarenjem cigareta, koji je ubijen u zasjedi kod Ljubuškog u ljeto 2021. Brkić se ranije spominjao i kao meta neuspjele USKOK-ove akcije Walter iz 2007. godine.

Ključni igrači iz narkoskupine

Tomislav Miletić je, prema informacijama USKOK-a, visokorangirani član skupine Nenada Petraka. Tu skupinu se tereti za zločinačko udruženje, proizvodnju i preprodaju droge – i to u razdoblju od studenog 2019. do ožujka 2021. na području čak devet država, uključujući Hrvatsku.

Krijumčarili su, kako tvrdi USKOK, najmanje 341 kilogram kokaina, 73 kilograma marihuane te oko 471.000 eura i 83.000 danskih kruna.



