Otkrio ih Sky: U Zagrebu uhapšen Ivan Brkić, brat Tonija Brkića koji je 2021. likvidiran kod Ljubuškog

Uhapšeni radnik Zagreb parkinga Ivan Brkić uhapšen u jučerašnjoj akciji USKOK-a i policije priznao je krivnju, doznaje Index.
Nakon što je iznio obranu u kojoj je potvrdio da je davao povjerljive informacije ostalim osumnjičenima, i oni su tokom jučerašnje večeri i današnjeg jutra dopunili svoje obrane te redom priznali ono što im se stavlja na teret.
Za što ga se tereti?
Podsjetimo, jučer je Index doznao da je Ivan Brkić, djelatnik Zagreb parkinga i bratić likvidiranog Tonija Brkića, prvoosumnjičeni u najnovijoj USKOK-ovoj korupcijskoj aferi. Sumnjiči ga se da je iz službenog sustava odavao tajne podatke ostalim osumnjičenicima, uključujući informacije o registracijskim oznakama vozila kako bi utvrdili prate li ih policajci i nalazi li se policija u blizini.
Brkić je te podatke izvlačio tokom 2020. i 2021. godine. Istraga je krenula nakon što su istražitelji dešifrirali poruke s aplikacije Sky u sklopu postupka protiv optuženog narkobosa Nenada Petraka.
Ko su ostali osumnjičeni?
Među osumnjičenima su Marinko Zovko, Davor Bubić zvani Popaj i Tomislav Miletić – osumnjičeni iz USKOK-ova predmeta o krijumčarenju stotina kilograma kokaina koji se trenutačno nalazi u bijegu.
Informacije iz sustava Ivan Brkić je, prema sumnjama USKOK-a, davao i svom bratiću Toniju Brkiću, osobi povezanoj s krijumčarenjem cigareta, koji je ubijen u zasjedi kod Ljubuškog u ljeto 2021. Brkić se ranije spominjao i kao meta neuspjele USKOK-ove akcije Walter iz 2007. godine.
Ključni igrači iz narkoskupine
Tomislav Miletić je, prema informacijama USKOK-a, visokorangirani član skupine Nenada Petraka. Tu skupinu se tereti za zločinačko udruženje, proizvodnju i preprodaju droge – i to u razdoblju od studenog 2019. do ožujka 2021. na području čak devet država, uključujući Hrvatsku.
Krijumčarili su, kako tvrdi USKOK, najmanje 341 kilogram kokaina, 73 kilograma marihuane te oko 471.000 eura i 83.000 danskih kruna.
Uhapšen je i Davor Bubić, poznat kao Popaj iz Solina. Prema dostupnim informacijama, intenzivno je komunicirao s Petrakom putem aplikacije Sky, između ostalog i o uvozu automobila, uključujući i vozilo koje je neko vrijeme bilo registrirano na nogometaša Marka Livaju.
Dešifrirane poruke s aplikacije Sky kao glavni dokaz
USKOK je do informacija došao analizom komunikacije optuženog narkobosa Nenada Petraka na aplikaciji Sky ECC, koju je koristila mreža kriminalaca, a čije su poruke nedavno dešifrirane.
Premda se Sky ECC više ne koristi, sadržaj komunikacije iz prošlih godina i dalje je vrijedan dokaz. Upravo su te poruke potaknule današnje pretrage, uključujući i radno mjesto Ivana Brkića u Zagrebu.
USKOK objavio detaljno priopćenje o slučaju
USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, pokrenuo istragu protiv petorice hrvatskih državljana zbog sumnje na više teških kaznenih djela povezanih s organiziranim kriminalom i zlouporabom ovlasti. Dvojica među njima imaju i bosanskohercegovačko državljanstvo.
Prema USKOK-u, sve je trajalo od lipnja 2020. do ožujka 2021., a osumnjičeni su se kretali između Zagreba, Splita i još nekih mjesta u Hrvatskoj. Glavnu ulogu imao je Ivan Brkić, zaposlenik Zagreb parkinga, koji je, prema sumnjama, bio dio zločinačkog udruženja zajedno s Tomislavom Miletićem, još jednom osobom i Tonijem Brkićem, koji je u međuvremenu ubijen.
Njihov cilj bio je da za sebe i druge iz krim-miljea doznaju podatke o tome prati li ih policija. To su radili tako da su tražili podatke o vlasnicima automobila koje su sumnjičili da ih policija koristi za tajni nadzor.
Brkiću zabranjeno obavljanje posla
Ivan Brkić je, zahvaljujući svom radnom mjestu, imao pristup MUP-ovom informacijskom sustavu u kojem se vidi tko je vlasnik kojeg vozila. Premda je znao da to ne smije raditi, on je te podatke tražio i prosljeđivao Tomislavu Miletiću i svom ubijenom bratiću Toniju Brkiću. Miletić je zatim te informacije slao dalje, i tako su dolazile i do ostalih članova grupe.
Za Ivana Brkića je određena mjera zabrane obavljanja posla – ne smije se više vratiti na svoje radno mjesto. Za Tomislava Miletića, koji nije u Hrvatskoj, USKOK je zatražio istražni zatvor. Za ostalu trojicu osumnjičenika nije tražen pritvor.