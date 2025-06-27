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SUD BIH

Određen pritvor Kinezu osumnjičenom za navođenje djevojaka na prostituciju u BiH

Osumnjičeni se tereti da je počinio krivično djelo međunarodno navođenje na prostituciju

Osumnjičeni s prevoditeljicom. Screenshot

B. C.

27.6.2025

Odlučujući o prijedlogu Tužilaštva BiH za određivanje pritvora u predmetu Yong Zhang (S1 2 K 052239 25 Krn 2), Sud je 25.6.2025. donio rješenje kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva, te je osumnjičenom Yong Zhangu određen pritvor, koji po ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana, računajući od dana lišenja slobode osumnjičenog, odnosno najkasnije do 24.7.2025. godine ili do nove odluke Suda, a sve zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga propisanog članom 132. stav 1. tačka a) ZKPBiH., saopćeno je iz Suda BiHž.

Osumnjičeni se tereti da je počinio krivično djelo međunarodno navođenje na prostituciju iz člana 187. stav 1. Krivičnog Zakona Bosne i Hercegovine.


- Tužilaštvo vodi istragu prema osumnjičenom da je od mjeseca februara do juna 2025. godine na području BiH radi ostvarivanja zarade od pružanja seksulnih usluga stranih državljanki, navodio i podsticao više državljanki Narodne Republike Kine na pružanje seksualnih usluga klijentima na području BiH, čime bi počinio međunarodno navođenje na prostituciju - naveo je državni tužilac na sjednici na kojoj je razmatran prijedlog za određivanje pritvora. 

# PROSTITUCIJA
# PRITVOR
# KINEZ
# SUD BIH
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