Usmrtio tri osobe u saobraćajnoj nesreći u Ševaš Njivama: Marko Šljivić nakon jednog mjeseca već na slobodi

Kako nam je potvrđeno iz Kantonalnog suda u Mostaru, doneseno je rješenje prema kojem su osumnjičenom određene mjere zabrane koje se odnose na privremeno oduzimanje vozačke dozvole „B“ kategorije te obavezu javljanja svakog ponedjeljka u Policijsku upravu Čapljina.

Šljivić je, podsjetimo, osumnjičen da je počinio krivično djelo „Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa” iz čl. 336. st. 2. u vezi sa st.1. istog člana, a u vezi sa krivičnim djelom „Ugrožavanje javnog prometa“ iz čl. 332.st.2. u vezi sa st.1.Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu čl. 146. stav 1. tačka d) ZKP F BiH.

Podsjetimo, on je osumnjičen da je izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću koja se 31.maja dogodila u mjestu Ševaš Njive, između Mostara i Čapljine, kada je u alkoholiziranom stanju upravljao Audijem A4.

U nesreći su smrtno stradali Almin Crnalić (22), Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20) koji su se nalazili u automobilu Audi A3. U nesreći je učestvovao i Dž.Š. s vozilom Fiat koji je svega nekoliko minuta prije nesreće policiji prijavio Šljivićevo „šveranje“ cestom.