Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODBIJEN PRIJEDLOG

Usmrtio tri osobe u saobraćajnoj nesreći u Ševaš Njivama: Marko Šljivić nakon jednog mjeseca već na slobodi

U nesreći su smrtno stradali Almin Crnalić (22), Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20) koji su se nalazili u automobilu Audi A3

Marko Šljivić. Hercegovina.info

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

27.6.2025

Kantonalni sud u Mostaru danas je odbio prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona za produženje pritvora u predmetu protiv Marka Šljivića.

Kako nam je potvrđeno iz Kantonalnog suda u Mostaru, doneseno je rješenje prema kojem su osumnjičenom određene mjere zabrane koje se odnose na privremeno oduzimanje vozačke dozvole „B“ kategorije te obavezu javljanja svakog ponedjeljka u Policijsku upravu Čapljina.

Šljivić je, podsjetimo, osumnjičen da je počinio krivično djelo „Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa” iz čl. 336. st. 2. u vezi sa st.1. istog člana, a u vezi sa krivičnim djelom „Ugrožavanje javnog prometa“ iz čl. 332.st.2. u vezi sa st.1.Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu čl. 146. stav 1. tačka d) ZKP F BiH.

Podsjetimo, on je osumnjičen da je izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću koja se 31.maja dogodila u mjestu Ševaš Njive, između Mostara i Čapljine, kada je u alkoholiziranom stanju upravljao Audijem A4.

U nesreći su smrtno stradali Almin Crnalić (22), Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20) koji su se nalazili u automobilu Audi A3. U nesreći je učestvovao i Dž.Š. s vozilom Fiat koji je svega nekoliko minuta prije nesreće policiji prijavio Šljivićevo „šveranje“ cestom.

# KANTONALNI SUD U MOSTARU
# MARKO ŠLJIVIĆ
# ŠEVAŠ NJIVE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (46)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.