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PRILIKA ZA BIJEG?

Mjere zabrane za trostrukog ubicu Šljivića su skandalozne: Nije mu oduzet pasoš, a ima državljanstvo Hrvatske

On je pijan izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradala hercegovačka mladost - Enis Kurtović, Almin Crnalić i Dalila Žugor

Marko Šljivić: Na slobodi. Facebook

Piše: Sedin Spahic

27.6.2025

Poprilično zvuči nestvarna vijest da je Marko Šljivić, trostruki ubica iz Ševaš Njiva, danas izašao na slobodu.

On je pijan izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradala hercegovačka mladost - Enis Kurtović, Almin Crnalić i Dalila Žugor. 

Svi su bili uzorna omladina, a Kurtović i Crnalić su bili pripadnici Oružanih snaga BiH.

Marko Šljivić, "babin" sin, koji se kretao iz smjera Mostara prema Čapljini je samo nekoliko trenutaka prije nesreće bio prijavljen policiji zbog "šveranja cestom".

Njegov otac je Pavo Šljivić, koji je 2015. godine bio šef kabineta tadašnjeg predsjednik FBiH Marinka Čavare. Možda i samo puštanje na slobodu ne bi bilo toliko sporno da mjere zabrane nisu skandalozne. Marko Šljivić se jednom sedmično treba javiti u Policijsku upravu Čapljina i oduzeta mu je vozačka dozvola.

No, ključna mjera nije poduzeta, a to je oduzimanje pasoša s obzirom da je riječ o osobi koja ima i državljanstvo Hrvatske te slobodno može napustiti našu zemlju bez ikakvih konsekvenci, tim više što mu nisu izrečene ni mjere ograničenog kretanja.

Podsjećamo, Tužilaštvo HNK je tražilo produženje pritvora, no Kantonalni sud u Mostaru je to odbio.

Ostaje nada da će se Tužilaštvo HNK žaliti na ovu odluku i da će mu se, ako ne bude produženja pritvora, bar oduzeti dokumenti, kako ne bi imali još jedan potencijalni slučaj bijega od pravde.

# KANTONALNI SUD U MOSTARU
# TUŽILAŠTVO HNK
# MARKO ŠLJIVIĆ
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