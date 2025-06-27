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TROJICA OSUMNJIČENA

Pojavio se snimak pljačke u bh. gradu kada je iz kafića ukraden sef sa 5.500 KM

Na snimku se,vide dvije osobe koje su u pljačku krenule sa pajserom i sportskom torbom

Kamere snimile pljačkaše. Screenshot

B. C.

27.6.2025

Pojavio snimak provalne krađe u kafić u Kotor Varoši, koja se dogodila 16. juna ove godine, pri čemu je ukraden sef sa 5.500 KM.

Na snimku se,vide dvije osobe koje su u pljačku krenule sa pajserom i sportskom torbom, navodi Srpska. info. 

Nekoliko dana nakon pljačke zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa krađom novca uhapšeni su Branislav Smiljanić iz Banja Luke, Želimir Kostić iz Kneževa i Boris Gatarić iz Banja Luke.

-Lica se sumnjiče da su 16. juna nasilno ušla u ugostiteljski objekat u Kotor Varoši, kojom prilikom su pronašli i otuđili sef u kojem se nalazio novac u iznosu od oko 5.500 KM – saopšteno je tada iz Policijske uprave Banja Luka.


Oni su nakon kriminalističke obrade pušteni da se brane sa slobode, a redakciji Srpskainfo javio se Želimir Kostić koji tvrdi da nema nikakve veze sa navedenom pljačkom.

-Odgovorno tvrdim da nemam nikakve veze sa tim. Mislim da nam je sve ovo napakovano. Na snimcima koji su se pojavili u javnosti, vidi se da moja konstitucija građe ne odgovara građi nijednog od tih osoba sa snimaka – tvrdi Kostić.

# PLJAČKA
# KOTOR VAROŠ
# KAFIĆ
# BANJA LUKA
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