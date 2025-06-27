Pojavio se snimak pljačke u bh. gradu kada je iz kafića ukraden sef sa 5.500 KM

Pojavio snimak provalne krađe u kafić u Kotor Varoši, koja se dogodila 16. juna ove godine, pri čemu je ukraden sef sa 5.500 KM.

Na snimku se,vide dvije osobe koje su u pljačku krenule sa pajserom i sportskom torbom, navodi Srpska. info.

Nekoliko dana nakon pljačke zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa krađom novca uhapšeni su Branislav Smiljanić iz Banja Luke, Želimir Kostić iz Kneževa i Boris Gatarić iz Banja Luke.

-Lica se sumnjiče da su 16. juna nasilno ušla u ugostiteljski objekat u Kotor Varoši, kojom prilikom su pronašli i otuđili sef u kojem se nalazio novac u iznosu od oko 5.500 KM – saopšteno je tada iz Policijske uprave Banja Luka.



