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SVE PRAĆENO PSOVKAMA

Video / Nestvarne scene: Turista skočio sa Starog mosta, Mostarci ga pretukli

Nakon što je izronio iz hladne vode, dočekala ga je grupa revoltiranih Mostaraca koji su odlučili da uzmu pravdu u svoje ruke

Pretukli muškarca. Crna Hronika

S. S.

27.6.2025

Neodgovorno ponašanje jednog stranog turiste moglo je imati tragičan ishod danas u Mostaru, kada je nestručno skočio sa Starog mosta u rijeku Neretvu, uprkos upozorenjima lokalnog stanovništva.

Nakon što je izronio iz hladne vode, dočekala ga je grupa revoltiranih Mostaraca koji su odlučili da uzmu pravdu u svoje ruke i fizički su ga napali, ogorčeni njegovim nepromišljenim postupkom. Nekoliko njih je skočilo u vodu da bi se obračunali, dok je ostatak to nastavio na obali. Sve je bilo praćeno gomilom psovki.

Skok je zabilježen mobilnim telefonom i videosnimak koji je objavila Crna hronika se ubrzano dijeli društvenim mrežama.

Profesionalni skakači, koji nastupaju na takmičenjima pod nadzorom organizatora, godinama upozoravaju da ovakvi amaterski pokušaji mogu završiti teškim povredama, pa čak i smrću.

# STARI MOST
# MOSTAR
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