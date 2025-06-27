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MOSTAR

Đenan Đozlić se izjasnio da nije kriv za ubistvo svoje partnerice

U Ines Žmiro s kojom je živio ispalio metak iz poluatomatskog pištolja

Žmiro i Đozlić. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

27.6.2025

Đenan Đozlić (46) iz Mostara optužen za ubistvo partnerice Ines Žmiro (39) danas se pred sudijom za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Mostaru, Majnom Lovrić, izjasnio da nije kriv za djela koja mu se stavljaju na teret optužnicom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, a koju zastupa tužiteljica Lorena Musa Šimić.

Đozliću se na teret stavljaju i krivična djela Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje iz Zakona o oružju i streljivu HNK, Nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari iz KZ FBiH te Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz KZ FBiH.

On je u pratnji svog advokata po službenoj dužnosti, Harisa Hakalovića, prethodno izjavio da je sposoban izjasniti se o krivici, kao i da optužnicu razumije te da nema potrebe za njenim čitanjem.

Također, na upit sutkinje, kazao je da je lošeg imovnog stanja te da nijeu mogućnosti snositi troškove sudskog postupka i advokata.

Đozlić je na ročište doveden iz pritvorske jedinice KPZ-a Mostar gdje se nalazi od 2. decembra prošle godine kada je ubio svoju partnericu.

Ubistvu koje je počinjeno u stanu na Bulevaru narodne revolucije br. 13 u kojem su živjeli prethodila je svađa.

Đozlić je u nesretnu ženu ispalio metak iz poluautomatskog pištolja i to u predjelu trbušnog zida. Ona je s teškim tjelesnim ozljedama prevezena u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje je iste večeri podlegla usljed iskrvarenja.

# ĐENAN ĐOZLIĆ
# INES ŽMIRO
# KANTONALNI SUD M
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