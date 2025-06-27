Đenan Đozlić se izjasnio da nije kriv za ubistvo svoje partnerice

Đenan Đozlić (46) iz Mostara optužen za ubistvo partnerice Ines Žmiro (39) danas se pred sudijom za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Mostaru, Majnom Lovrić, izjasnio da nije kriv za djela koja mu se stavljaju na teret optužnicom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, a koju zastupa tužiteljica Lorena Musa Šimić.

Đozliću se na teret stavljaju i krivična djela Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje iz Zakona o oružju i streljivu HNK, Nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari iz KZ FBiH te Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz KZ FBiH.

On je u pratnji svog advokata po službenoj dužnosti, Harisa Hakalovića, prethodno izjavio da je sposoban izjasniti se o krivici, kao i da optužnicu razumije te da nema potrebe za njenim čitanjem.

Također, na upit sutkinje, kazao je da je lošeg imovnog stanja te da nijeu mogućnosti snositi troškove sudskog postupka i advokata.

Đozlić je na ročište doveden iz pritvorske jedinice KPZ-a Mostar gdje se nalazi od 2. decembra prošle godine kada je ubio svoju partnericu.

Ubistvu koje je počinjeno u stanu na Bulevaru narodne revolucije br. 13 u kojem su živjeli prethodila je svađa.

Đozlić je u nesretnu ženu ispalio metak iz poluautomatskog pištolja i to u predjelu trbušnog zida. Ona je s teškim tjelesnim ozljedama prevezena u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje je iste večeri podlegla usljed iskrvarenja.