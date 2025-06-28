Otac se posvađao sa sedmogodišnjim sinom pa ga ostavio na vrućini u zaključanom automobilu

U slovačkom gradu Nitra, pripadnici Komunalne policije spasili su sedmogodišnjeg dječaka iz zaključanog automobila.

Dječak, koji je ostavljen bez nadzora ispred prodavnice, bio je u stanju uznemirenosti i blizu toplotnog udara. Zahvaljujući brzoj intervenciji, spašen je bez većih posljedica.

Incident se dogodio 26. juna 2025. godine, kada je operativni radnik Komunalne policije zaprimio dojavu zabrinute građanke. Na lokaciji Hviezdoslavova ulica, ispred pomenute trgovine, primijetila je uplakano i preznojeno dijete zatvoreno u automobilu.

Motorizirana patrola odmah se uputila na lice mjesta, gdje ih je dojaviteljica uputila na vozilo. Policajci su zatekli dječaka bez majice, crvenog lica, kako plače i viče da ne može izaći. Bio je u vidnom stanju stresa, oznojen i u riziku od paničnog šoka.

Procijenivši da je djetetov život ugrožen, policajci su pozvali hitnu pomoć, dok je jedna policajka komunicirala s dječakom kroz prozor, nastojeći ga umiriti i uputiti da se premjesti na zadnje sjedište. Istovremeno, policajac je specijalnim čekićem razbio staklo na suvozačevoj strani i uklonio komade stakla, tokom čega je i sam lakše povrijeđen. Kako bi spriječili moguće povrede dječaka, prozor su zaštitili pancirnom presvlakom.

Dječak je potom pažljivo izvučen iz vozila, smješten u službeno policijsko vozilo i postepeno rashlađivan vodom i klimom, uz stalnu komunikaciju. Ubrzo je stigla hitna pomoć koja je utvrdila da je dječak u dobrom zdravstvenom stanju i da može kući s ocem.

Nedugo nakon spašavanja, na mjesto događaja stigao je i otac dječaka sa kćerkom. Policajci su ga obavijestili o razbijenom staklu, na što je on izjavio da neće potraživati naknadu štete. Na pitanje zašto je dječak ostavljen zaključan, otac je odgovorio: "Posvađao sam se sa sinom, pa je ostao u autu dok sam ja s kćerkom otišao u kupovinu."

Zbog ozbiljnosti situacije, na lice mjesta pozvana je i Državna policija koja je preuzela slučaj i započela istragu o mogućem zanemarivanju djeteta.