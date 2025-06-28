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JAK VJETAR

Požar kod Gruda i dalje aktivan, u gašenju pomaže helikopter OS BiH

Nadaju se da će danas biti stavljen pod kontrolu

Helikopter OS BiH pomaže. Fena

FENA

28.6.2025

Veliki šumski požar u Sovićima kod Gruda i dalje je aktivan, a u njegovom gašenju jutros od 8.10 sati učestvuje i helikopter Oružanih snaga BiH.

Zbog jakog vjetra u Mostaru Air Tractor koji je stanioniran u mostarskoj Zračnoj luci nije u mogućnosti uzletjeti te pomoći u gašenju požara.

- Prema informacijama iz Zračne luke Mostar, oko podne se očekuje smirivanje vjetra kada bi Air Tractor ponovno počeo djelovati na području Gruda - objavili su iz Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

Kako su naveli, već četvrti dan brojni vatrogasci i mještani bore se s požarom na jako nepristupačnom terenu te se nadaju da bi danas, a najkasnije sutra ovaj požar trebao biti stavljen pod kontrolu.

# HELIKOPTER
# POŽAR
# GRUDE
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