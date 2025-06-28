Lorens Listo za "Avaz": Turista je skočio pijan bez obuke, nisu ga izudarali skakači, nego lokalni kupači, ne podržavamo to

Ističe da kada se to desilo on je svemu svjedočio, jer se nalazio u jednom okolnom kafiću.

- On je prvo oko 12 sati ušao u Klub skakača da pita može li da skoči. Međutim, pravilo je takvo da ne smijemo nikoga pustiti da skoči s mosta na svoju ruku, nego prvo mora proći obuku na lokalnoj skakaonici na visinama od pet, pa deset i onda 15 metara. On je bio upozoren i rečeno mu je da je to moguće samo na taj način i da ga obezbjeđuju skakači, da ga čeka i čamac. To je pravilo i za nas, a ne samo za turiste. On to nije htio i rekao je da neće skakati. Otišao je u lokalni kafić gdje sam i ja pio kafu, pio je alkohol sa svojim prijateljima avanturistima čitav dan. Pio je sve do 20 sati, bio je pod velikim utjecajem alkohola - ispričao je Listo za "Avaz".

Pojašanjava da kada je vidio da se skakači spremaju za odlazak kući, on se pojavio na Starom mostu.

- Skočio je kompletno obučen, u majici, farmerkama i tenama, kako ne bi shvatili da hoće skočiti. Dole su se nalazili čamci koji prevoze turiste. On je samo skočio, a u čamcu su bila djeca do pet godina. Mogao je tu djecu da ubije. Skakači ga nisu napali, nego je riječ o lokalnim kupačima koji se kupaju ispod Starog mosta. Kada sam vidio to dotrčao sam iz kafića, bacio sam japanke i vidio sam da je krenula hajka čitava. On je dobio nekoliko udaraca, to niko ne podržava. Meni je to bilo grozno, a kamoli nekome ko to gleda na snimku. Došao sam preko Radobolje da to zaustavim, stigao sam na pola stepenica do njega i uhvatio sam ga, nisam dao da ga više diraju. Pola tih ljudi nisam ni znao, uhvatio sam ga pod ruku i nisu ga više dirali. On je onda sam shvatio da je pogriješio, pružio je ruku skakačima, izvinio se, nije znao da je mogao ubiti djecu. Tek kada je vidio snimak shvatio je šta je uradio - naglasio je Listo za "Avaz".