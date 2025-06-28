Lorens Listo za "Avaz": Turista je skočio pijan bez obuke, nisu ga izudarali skakači, nego lokalni kupači, ne podržavamo to

Nakon što je na društvenim mrežama osvanuo snimak gdje nemarni turista skače sa Starog mosta bez konsultacija i prethodne obuke i tom prilikom pada u blizini čamca, a onda na njeg fizički nasrću lokalci, portalu "Avaza" se obratio Lorens Listo, dugogodišnji skakač i predsjednik Kluba skakača.
Ističe da kada se to desilo on je svemu svjedočio, jer se nalazio u jednom okolnom kafiću.
- On je prvo oko 12 sati ušao u Klub skakača da pita može li da skoči. Međutim, pravilo je takvo da ne smijemo nikoga pustiti da skoči s mosta na svoju ruku, nego prvo mora proći obuku na lokalnoj skakaonici na visinama od pet, pa deset i onda 15 metara. On je bio upozoren i rečeno mu je da je to moguće samo na taj način i da ga obezbjeđuju skakači, da ga čeka i čamac. To je pravilo i za nas, a ne samo za turiste. On to nije htio i rekao je da neće skakati. Otišao je u lokalni kafić gdje sam i ja pio kafu, pio je alkohol sa svojim prijateljima avanturistima čitav dan. Pio je sve do 20 sati, bio je pod velikim utjecajem alkohola - ispričao je Listo za "Avaz".
Pojašanjava da kada je vidio da se skakači spremaju za odlazak kući, on se pojavio na Starom mostu.
- Skočio je kompletno obučen, u majici, farmerkama i tenama, kako ne bi shvatili da hoće skočiti. Dole su se nalazili čamci koji prevoze turiste. On je samo skočio, a u čamcu su bila djeca do pet godina. Mogao je tu djecu da ubije. Skakači ga nisu napali, nego je riječ o lokalnim kupačima koji se kupaju ispod Starog mosta. Kada sam vidio to dotrčao sam iz kafića, bacio sam japanke i vidio sam da je krenula hajka čitava. On je dobio nekoliko udaraca, to niko ne podržava. Meni je to bilo grozno, a kamoli nekome ko to gleda na snimku. Došao sam preko Radobolje da to zaustavim, stigao sam na pola stepenica do njega i uhvatio sam ga, nisam dao da ga više diraju. Pola tih ljudi nisam ni znao, uhvatio sam ga pod ruku i nisu ga više dirali. On je onda sam shvatio da je pogriješio, pružio je ruku skakačima, izvinio se, nije znao da je mogao ubiti djecu. Tek kada je vidio snimak shvatio je šta je uradio - naglasio je Listo za "Avaz".
Poručuje da niko ne podržava ono što se desilo, da se ružna slika poslala iz Mostara, jer je riječ o turističkom gradu.
- Ovdje je svaki turista dobrodošao, svaki turista prođe obuku, dnevno skoči tri, četiri ili pet skakača, nekada i po deset, žena, muškaraca različitih uzrasta i rasa. Ovo se može tretirati i kao pokušaj ubistva te djece. Ono što je specifično za Stari grad je da nema policije. Ovdje bude samo jedan policajac, koji samoinicijativno dolazi iz stanice, ja sam ga pohvalio, jer samo on dolazi. On ganja i džeparoše i prosjake. Skakači pokušavaju sve dovesti u red. Još jednom ponavljam da niko ne opravdava ovo, kada sam pogledao snimak ono grozno izgleda, ali isto tako kada sam trčao prema njemu niko ga nije udarao, najviše udaraca je dobio u vodi. Sada imamo ovdje ploču na mostu na engleskom jeziku gdje piše da je zabranjeno skakanje samoinicijativno. Ono što niko ne vidi da mi svaki dan izvadimo jednog ili dvojicu turista. Imamo problema s avanturistima koji dolaze iz cijelog svijeta i skaču na svoju ruku. To se dešava uvijek prije početka smjene ili navečer na kraju smjene skakača. Oni postave neke svoje prijatelje da ih snimaju i onda tu nastanu problemi. Nije se jednom desilo da turista pogine, skupljali smo novac za turistu koji je prošle godine slomio kičmu, Kineza još nisu našli. Nikada se niti jedan incident nije desio kada je došao neki turista i rekao da hoće skočiti sa Starog mosta, svi su skočili bezbjedno, dobili su certifikat na engleskom jeziku i ima prelijepu uspomenu - rekao je Listo za "Avaz".
Dodaje da je 4.440 turista skočilo sa Starog mosta sa prethodnom obukom i niti jedan se nije povrijedio.
Mišljenja je da je pojačano prisustvo policije rješenje i visoke kazne.