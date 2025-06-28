Ponovo se aktivirala vatrena stihija u Ljubuškom: Ugrožene kuće i poslovni objekti

Požar koji je sinoć oko ponoći izbio u Ljubuškom, ponovno se tokom dana aktivirao. Vatrogascima najveći problem predstavlja jak vjetar koji često mijenja smjer, a trenutno je glavni prioritet odbraniti stambene i poslovne objekte.

Ugroženi su stambeni i poslovni objekti u neposrednoj blizini benzinske pumpe Džajić Petrol. Tražena je podrška gašenja iz zraka (Air Tractor), koji bi uskoro trebao doći na navedeno područje.

- Jutros u 6 sati požar je bio lokaliziran, u izgorenom prostoru ostalo je dosta žara, a oko 8 sati pojavio se jak vjetar, koji je ponovno aktivirao požar. Najveći problem je što vjetar često mijenja smjer, ne možemo u svakom trenutku procijeniti gdje će vatra okrenuti – potvrdio je u razgovoru za Fenu Milan Tolić, komandant Profesionalne vatrogasne postrojbe (PVP) Ljubuški.

Jak vjetar predstavlja problem jer se ne može pomoći iz zraka, a trenutno se brane kuće.

- Zračne snage ne mogu letjeti od jakog vjetra, a ne možemo u zrak podignuti ni dron da pogledamo kakva je tačno situacija na terenu. Kuće se brane, to nam je prioritet i dajemo sve od sebe da ništa ne izgori i da bude što manje štete – kazao je Tolić.

Trenutno je najgora situacija u blizini Humca i Pregrađa. Ljubuškim vatrogascima pomažu ekipe i iz okolnih gradova i općina.

- Sinoć je bilo nekih 30 vatrogasaca i možda osam ili devet vozila, požar je bio lokaliziran pa su na terenu ostali dežurni vatrogasci koji su nadgledali. Sad opet okupljamo ekipe, dosta ih je na terenu, a pomažu ekipe DVD-a Tihaljina, PVP Čapljina i PVP Čitluk. Broj vatrogasaca na terenu se mijenja u svakom trenutku jer kako ko može šalje svoju ekipu, a trenutno je aktivan i požar u Općini Grude gdje su drugi vatrogasci – izjavio je Tolić.