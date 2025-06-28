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DRAMA NA MAGLIĆU

Članovi GSS Foča spasili povrijeđenu Slovenku: Zadobila povrede glave i izgubila svijest

Sve se desilo na nepristupačnom terenu, na oko 2.100 metara nadmorske visine

Spašavanje na Magliću - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Al. B.

28.6.2025

Na poziv rendžera Nacionalnog parka Sutjeska, članovi Gorske službe spašavanja RS - stanica Foča danas su uspješno locirali, pružili prvu pomoć i s planine Maglić transportirali povrijeđenu državljanku Slovenije. 

Planinarka T.S. je tokom uspona zadobila povredu glave i izgubila svijest. 

Iako se sve desilo na nepristupačnom terenu, na oko 2.100 metara nadmorske visine, jedan tim GSS-a transport povrijeđene osobe je izvršio za samo dva sata.

- Spašen još jedan život - poručili su, uz zahvalnost vodičima Nacionalnog parka Sutjeska i Benjaminu Krajini iz GSS Trnovo.

# MAGLIĆ
# GSS FOČA
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