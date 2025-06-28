Helikopter Oružanih snaga BiH gasi požar u Grudama u izuzetno složenim vremenskim uslovima

Od jutarnjih sati, helikopter UH-1H II iz sastava 1. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine aktivno učestvuje u gašenju velikog šumskog požara u mjestu Sovići, na području općine Grude. Do 12 sati na požarište je izbačeno ukupno 18 vedara, odnosno tona vode, a gašenje se nastavlja i u popodnevnim satima.

Prema informacijama iz Zračne luke Mostar, letjelica Air Tractor je, zbog jakog vjetra, trenutno privremeno prizemljena i čeka stabilizaciju vremenskih uslova. Očekuje se smirivanje vjetra oko podneva, nakon čega bi Air Tractor mogao ponovo biti angažovan i pridružiti se helikopteru OS BiH u akciji gašenja požara.