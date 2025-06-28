Helikopter Oružanih snaga BiH gasi požar u Grudama u izuzetno složenim vremenskim uslovima

Od jutarnjih sati, helikopter UH-1H II iz sastava 1. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine aktivno učestvuje u gašenju velikog šumskog požara u mjestu Sovići, na području općine Grude. Do 12 sati na požarište je izbačeno ukupno 18 vedara, odnosno tona vode, a gašenje se nastavlja i u popodnevnim satima.
Prema informacijama iz Zračne luke Mostar, letjelica Air Tractor je, zbog jakog vjetra, trenutno privremeno prizemljena i čeka stabilizaciju vremenskih uslova. Očekuje se smirivanje vjetra oko podneva, nakon čega bi Air Tractor mogao ponovo biti angažovan i pridružiti se helikopteru OS BiH u akciji gašenja požara.
- Požar, koji već četvrti dan gori na izuzetno nepristupačnom terenu, i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju stanovništvu i imovini. Pripadnici Oružanih snaga BiH daju značajan doprinos u njegovom gašenju, djelujući u složenim uslovima kako bi pomogli civilnim strukturama i zaštitili živote i materijalna dobra.
Tokom dana planirano je i uključivanje drugog helikoptera iz 2. helikopterskog skvadrona iz Rajlovca, čim to dozvole meteorološki uslovi, budući da trenutno prisutna magla u planinskim predjelima otežava prelet prema Hercegovini - navodi se.
- Posadi helikoptera iz sastava 1. helikopterskog skvadrona – majoru Goranu Roganu (kapetan posade), majoru Jasminu Sinanoviću (drugi pilot) i starijem vodniku Danijelu Ercegu (letaču-tehničaru) upućujemo iskrene želje za uspješan nastavak ove humane misije.
Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavljaju pružati podršku u gašenju požara, djelujući odgovorno i profesionalno, u skladu s raspoloživim kapacitetima i u veoma složenim vremenskim uslovima, u službi svih građana Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju.