Ovo je mogući scenario kada skočite sa Starog mosta bez obuke: Tijelo Kineza poslije dvije i po godine još nije pronađeno

Kao vijest u cijelom regionu sinoć je odjeknulo da je turista skočio sa Starog mosta u Mostaru bez prethodne konsultacije i obuke s Klubom skakača, koji vodi računa da svi skokovi prođu bezbjedno. Kasnije se ispostavilo da je riječ o Švicarcu Luki Bontu, koji je pao neposredno pored čamca koji je prevozio turiste.

Nakon toga je grupa lokalaca fizički nasrnula na njega. Naravno, niko ne opravdava fizički nasrtaj na turistu, to je poslalo katastrofalnu sliku iz turističkog Mostara u svijet, no pitanje skokova sa Starog mosta treba dovesti u red.