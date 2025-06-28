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POVREDE I SMRTNI SLUČAJ

Ovo je mogući scenario kada skočite sa Starog mosta bez obuke: Tijelo Kineza poslije dvije i po godine još nije pronađeno

Postoji i slučaj Australca koji je ostao paraliziran nakon skoka bez obuke, pa se na kraju za njega skupljala pomoć

Kobni skok Kineza. Screenshot

Piše: Sedin Spahic

28.6.2025

Kao vijest u cijelom regionu sinoć je odjeknulo da je turista skočio sa Starog mosta u Mostaru bez prethodne konsultacije i obuke s Klubom skakača, koji vodi računa da svi skokovi prođu bezbjedno.

Kasnije se ispostavilo da je riječ o Švicarcu Luki Bontu, koji je pao neposredno pored čamca koji je prevozio turiste.

Nakon toga je grupa lokalaca fizički nasrnula na njega. 

Naravno, niko ne opravdava fizički nasrtaj na turistu, to je poslalo katastrofalnu sliku iz turističkog Mostara u svijet, no pitanje skokova sa Starog mosta treba dovesti u red.

Predsjednik Kluba skakača Lorens Listo poslao nam je snimak skoka Kineza sa Starog mosta, čije tijelo nikada nije pronađeno. On je kazao da se takvi slučajevi dešavaju kada neko skače bez pripreme i najave. Kinez, koji je prema navodima medija bio tiktoker, skočio je tada na leđa i vjerovatno slomio kičmu. Sve se dešavalo početkom 2023. godine.

Postoji i slučaj Australca koji je ostao paraliziran nakon skoka bez obuke, pa se na kraju za njega skupljala pomoć. Na drugoj strani, prema tvrdnjama Liste, 4.440 osoba je skočilo uz trening skakača i niko se nije povrijedio.

# STARI MOST
# MOSTAR
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