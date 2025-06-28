Učenica (17) iznenada preminula tokom ekskurzije: Uprkos naporima ljekara izgubila je život

Vijest o iznenadnoj smrti sedamnaestogodišnje Nadije Juković, učenice novopazarske gimnazije, duboko je potresla tamošnji grad.

Nadija je preminula tokom posjete Švicarskoj, uslijed pucanja trbušne aorte, stanja koje je, uprkos hitnoj intervenciji i naporima ljekara, imalo tragičan ishod, prenosi Srpska info.

Odlazak Nadije, kćerke novopazarskih ljekara dr. Azre i Fehima Jukovića, ostavio je neizbrisiv trag tuge i šoka među porodicom, prijateljima, profesorima i svim sugrađanima. Komentari na društvenim mrežama svjedoče o dubokom poštovanju i ljubavi kojima je Nadija inspirisala ljude oko sebe opisujući je kao djevojčicu blistavog pogleda, izuzetne bistrine i nesvakidašnje dobrote.

- Pred očima mi je slika divne djevojčice blagog i inteligentnog pogleda, vrsnog učenika iz svih predmeta IT smjera, dobrog druga – napisala je profesoricaa Melida Murselović, izražavajući šok i bol zbog prerane smrti učenice koja je obećavala velike stvari.

Skromna i nježna djevojka

Kolegice i kolege iz razreda, ali i cijela školska zajednica, opisivali su Nadiju kao posebnu, nježnu i skromnu, ali i osobu izuzetne pameti.

Profesorica engleskog jezika Selma Slezović Mehović prisjetila se:

– Imala sam čast da Nadiju upoznam još kad je bila dijete. Uvijek sam govorila da je predodređena za velike stvari... Nadija je u svojim očima nosila smiraj i jednu blagu dozu tuge... kao da je znala da će ovaj svijet da napusti prerano.

Gimnazija Novi Pazar oglasila se zvaničnim saopćenjem:

– Sa dubokim žaljenjem obavještavamo učenike, roditelje i zaposlene da je naša draga učenica Nadija Juković jutros iznenada preminula. Ova tužna vijest duboko je potresla cijelu našu školsku zajednicu. U ime kolektiva škole upućujemo iskreno saučešće porodici Juković.”

Emotivne poruke

Društvene mreže preplavljene su porukama tuge, saučešća i molitvama za Nadijinu porodicu.

Komemoracija će biti organizovana u Gimnaziji, a cijeli Novi Pazar dijeli bol porodice Juković, pokazujući da je gubitak mlade Nadije ujedinio grad u saosjećanju, ali i otvorio važno pitanje sigurnosti i zdravstvene zaštite na školskim putovanjima, piše Sandžak Danas.