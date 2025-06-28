Pronađen zasad indijske konoplje, uhapšena jedna osoba

Policijski službenici Policijske uprave Mostar Policijske stanice Čitluk poduzimajući planske mjere i radnje na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, na području općine Čitluk, u mjestu Služanj, danas, u jutarnjim satima, uočili su zasad biljke za koju se sumnja da je indijska konoplja.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar, pod čijim nadzorom je izvršen uviđaj na licu mjesta, gdje su pronađene 63 stabljike zeljaste biljne materije koje svojim izgledom i karakteristikama asociraju na biljke indijske konoplje. Pronađene biljke su izuzete i bit će predmet vještačenja.

Na licu mjesta zatečena je jedna muška osoba u trenutku zalijevanja zasada. Radi se o osobi inicijala I. B. (1957.) iz Čapljine, isti je policijskim službenika dobrovoljno predao pvc bačvu bijele bolje zapremnine 60 l u kojoj se nalazilo oko 1,5 kg suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu.

Nadalje, uz asistenciju policijskih službenika Policijske uprave Čapljina osumnjičeni je iz porodilčne kuće na području općine Čapljina, gdje je nastanjen, policijskim službenicima dobrovoljno predao staklenu posudu „teglu“ u kojoj se nalazilo oko 400 g suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i vagu za precizno mjerenje.

Osumnjičena osoba lišena je slobode i nad istom je zavedena kriminalistička obrada zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz članka 238 KZ F BiH.

Radi se o jednom od većih pojedinačnih zasada indijske konoplje otkrivenih na području nadležnosti Uprave policije MUP-a HNŽ-K u posljednje vrijeme, a koji dodatno potvrđuje predanost policijskih struktura u suzbijanju svih oblika zloupotrebe opojnih droga.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja s odlučnom borbom protiv proizvodnje i distribucije opojnih droga, pozivajući građane da sva saznanja o sumnjivim aktivnostima prijave na broj 122 ili najbližoj policijskoj stanici.