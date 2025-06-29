Ubijena žena kod Lukavca, riječ je o povratnici srpske nacionalnosti

U selu Rovine na Ozrenu kod Lukavca, sinoć je ubijena povratnica srpske nacionalnosti, potvrđeno je za "Avaz".

U pitanju je starica rođena 1949. godine koja je živjela sama u ovom planinskom selu.

Prema informacijama od istražnih organa, starica je podlegla od povreda zadobivenih premlaćivanjem.

- Uviđaj je u toku i više informacija će biti poznato uskoro - kazali su iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Za sada se ne može govoriti o motivima ovog zločina. Nije isključen ni zločin zasnovan na vjerskoj i nacionalnoj mržnji.

Provjeravaju se i drugi motivi kao što su – koristoljublje, ali i “komšijske razmirice”. Naređeno je biološko vještačenje tragova. Naređen je i pretres kuće jednog od povratnika srpske nacionalnosti s kojim je ubijena starica bila u svađi.