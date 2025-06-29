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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Ubijena žena kod Lukavca, riječ je o povratnici srpske nacionalnosti

Provjeravaju se motivi kao što su koristoljublje, ali i komšijske razmirice

Uviđaj je u toku. Avaz

Dž. R.

29.6.2025

U selu Rovine na Ozrenu kod Lukavca, sinoć je ubijena povratnica srpske nacionalnosti, potvrđeno je za "Avaz".

U pitanju je starica rođena 1949. godine koja je živjela sama u ovom planinskom selu.

Prema informacijama od istražnih organa, starica je podlegla od povreda zadobivenih premlaćivanjem.

- Uviđaj je u toku i više informacija će biti poznato uskoro - kazali su iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Za sada se ne može govoriti o motivima ovog zločina. Nije isključen ni zločin zasnovan na vjerskoj i nacionalnoj mržnji. 

Provjeravaju se i drugi motivi kao što su – koristoljublje, ali i “komšijske razmirice”. Naređeno je biološko vještačenje tragova. Naređen je i pretres kuće jednog od povratnika srpske nacionalnosti s kojim je ubijena starica bila u svađi.

# UBISTVO
# LUKAVAC
# OZREN
# SELO ROVINE
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