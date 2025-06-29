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UVIĐAJ U TOKU

Oglasio se MUP TK o slučaju iz Lukavca: Pronađeno tijelo starice, imala je vidljive povrede

Po nalogu kantonalnog tužioca poduzimaju se mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti navedenog događaja i dokumentovanja istog

MUP TK. A. Bešić / Avaz

S. S.

29.6.2025

Iz MUP-a TK oglasili su se nakon nakon što je na području Ozrena u Lukavcu prođeno tijelo starije žene.

Ističu da su pripadnici PS Lukavac jučer oko 17:20 zaprimili tu prijavu.

- Po prijavi su postupili policijski službenici Policijske stanice Lukavac koji su potvrdili navode prijave i obezbijedili mjesto događaja do dolaska uviđajne ekipe. Uviđaj je započet jučer i nastavljen danas. Ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Lukavac je konstatovao smrt ženske osobe (1949) sa vidljivim povredama.

O događaju je upoznat kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i isti na mjestu događaja rukovodi uviđajem kojeg vrše policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac. Po nalogu kantonalnog tužioca poduzimaju se mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti navedenog događaja i dokumentovanja istog - naveli su iz MUP-a TK.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", sve se desilo u selu Rovine, gdje žive povratnici srpske nacionalnosti.

# MUP TK
# LUKAVAC
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