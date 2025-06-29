Oglasio se MUP TK o slučaju iz Lukavca: Pronađeno tijelo starice, imala je vidljive povrede

Iz MUP-a TK oglasili su se nakon nakon što je na području Ozrena u Lukavcu prođeno tijelo starije žene.

Ističu da su pripadnici PS Lukavac jučer oko 17:20 zaprimili tu prijavu.

- Po prijavi su postupili policijski službenici Policijske stanice Lukavac koji su potvrdili navode prijave i obezbijedili mjesto događaja do dolaska uviđajne ekipe. Uviđaj je započet jučer i nastavljen danas. Ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Lukavac je konstatovao smrt ženske osobe (1949) sa vidljivim povredama.