Oglasio se MUP TK o slučaju iz Lukavca: Pronađeno tijelo starice, imala je vidljive povrede

Iz MUP-a TK oglasili su se nakon nakon što je na području Ozrena u Lukavcu prođeno tijelo starije žene.
Ističu da su pripadnici PS Lukavac jučer oko 17:20 zaprimili tu prijavu.
- Po prijavi su postupili policijski službenici Policijske stanice Lukavac koji su potvrdili navode prijave i obezbijedili mjesto događaja do dolaska uviđajne ekipe. Uviđaj je započet jučer i nastavljen danas. Ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Lukavac je konstatovao smrt ženske osobe (1949) sa vidljivim povredama.
O događaju je upoznat kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i isti na mjestu događaja rukovodi uviđajem kojeg vrše policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac. Po nalogu kantonalnog tužioca poduzimaju se mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti navedenog događaja i dokumentovanja istog - naveli su iz MUP-a TK.
Kako je ranije objavio portal "Avaza", sve se desilo u selu Rovine, gdje žive povratnici srpske nacionalnosti.