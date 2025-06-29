Pedofil u Istri snimao golu djecu: Evo gdje je sakrio kamere

Istarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 67-godišnjim talijanskim državljaninom kojeg sumnjiči za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

Kako je saopćila Policijska uprava istarska, 26. juna oko 15 sati gost u jednom turističkom objektu na području Istre primijetio je muškarca kako hemijskom olovkom, u kojoj je bila skrivena kamera, snima nagu djecu. Gost ga je zadržao do dolaska policije.

Na temelju sudskog naloga, policija je potom pretražila dvije hemijske olovke s integriranim kamerama, jedan ključ s ugrađenom kamerom te pripadajuće memorijske kartice.

Pretraženi su i mobitel i vozilo koje je osumnjičeni koristio. Uređaji su sadržavali materijal inkriminirajuće prirode.

Muškarac je uhapšen, a 27. juna u večernjim satima uz kaznenu prijavu predan je u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.