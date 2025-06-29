Ovo je kuća u kojoj je ubijena starica Jela Pejić

Još uvijek se radi na pronalasku počinitelja, a utvrđuju se i motivi ovog jezivog zločina.

- Po prijavi su postupili policijski službenici Policijske stanice Lukavac koji su potvrdili navode prijave i obezbijedili mjesto događaja do dolaska uviđajne ekipe. Uviđaj je započet jučer i nastavljen danas. Ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Lukavac je konstatovao smrt ženske osobe (1949) sa vidljivim povredama.

O događaju je upoznat kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i isti na mjestu događaja rukovodi uviđajem kojeg vrše policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac. Po nalogu kantonalnog tužioca poduzimaju se mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti navedenog događaja i dokumentovanja istog - naveli su ranije iz MUP-a TK.

Uviđaj je u toku, a po nalogu postupajućeg tužioca, vještak sudske medicine će danas obaviti obdukciju kako bi se utvrdili tačni uzrok smrti.

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