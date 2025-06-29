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NA OZRENU

Ovo je kuća u kojoj je ubijena starica Jela Pejić

Prema nezvaničnim informacijama njeno tijelo je pronašao unuk

Kuća u kojoj je ubijena Jela Jelić. Avaz

A. Bešić

29.6.2025

Na području mjesne zajednice Panjik na Ozrenu (Općina Lukavac) povratnica Jela Pejić brutalno je ubijena. 

Još uvijek se radi na pronalasku počinitelja, a utvrđuju se i motivi ovog jezivog zločina.

Prema nezvaničnim informacijama njeno tijelo je pronašao unuk. 

- Po prijavi su postupili policijski službenici Policijske stanice Lukavac koji su potvrdili navode prijave i obezbijedili mjesto događaja do dolaska uviđajne ekipe. Uviđaj je započet jučer i nastavljen danas. Ljekar mrtvozornik Doma zdravlja Lukavac je konstatovao smrt ženske osobe (1949) sa vidljivim povredama.

O događaju je upoznat kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i isti na mjestu događaja rukovodi uviđajem kojeg vrše policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac. Po nalogu kantonalnog tužioca poduzimaju se mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti navedenog događaja i dokumentovanja istog - naveli su ranije iz MUP-a TK.

Uviđaj je u toku, a po nalogu postupajućeg tužioca, vještak sudske medicine će danas obaviti obdukciju kako bi se utvrdili tačni uzrok smrti.

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# UBISTVO
# MUP TK
# LUKAVAC
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