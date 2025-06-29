Istraga pokazala da su povrede na Jeli Pejić nastale prilikom pada: Ipak, nije ubijena?

Iako su prve informacije govorile da je smrt Jele Pejić na Ozrenu (Općina Lukavac) bila nasilna, kako saznaje portal "Avaza" nadležne institucije sada vjeruju da nju niko nije ubio.

S obzirom da je riječ o starici koja je sama živjela, vjeruje se da je ona doživjela pad te su povrede koje su bile vidljive na njenom tijelu su posljedica toga.

Ipak, čekaju se još zvanični rezultati obdukcije, koja će utvrditi tačan uzrok smrti.

Iako se nije znao tačan uzrok smrti, brojni političari su odlučili da reaguju i osude ovaj slučaj.