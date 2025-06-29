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ZVANIČNO

Potvrđeno iz Tužilaštva TK: Starica na Ozrenu nije ubijena, pozlilo joj je, pala je i preminula od povreda vrata

Također, i drugi do sada pribavljeni dokazi tokom istrage ne upućuju da se radi o smrti koja je nastupila kao posljedica djelovanja druge osobe

S lica mjesta. Avaz

S. S.

29.6.2025

Prema preliminarnim rezultatima obdukcije, koje je vještak sudske medicine usmeno saopćio dežurnom tužiocu, smrt starice Jelene Pejić (rođena 1949. godine), čije tijelo je pronađeno u porodičnoj kući na Ozrenu, nije nastupila kao posljedica primjene sile neke druge osobe i ne radi se o ubistvu, saopćeno je iz Tužilaštva TK.

- U nalazu i mišljenju obducenta se navodi da je starici, koja je teški srčani bolesnik, pozlilo, da je pala i da je smrt posljedica povrede koju je nakon pada zadobila u predjelu vrata.

Također, i drugi do sada pribavljeni dokazi tokom istrage ne upućuju da se radi o smrti koja je nastupila kao posljedica djelovanja druge osobe. Istražni organi provode detaljnu istragu i sve važne detalje ćemo objaviti sutra tokom dana. Posebno apelujemo na različite političke i druge aktere, kao i pojedine medije, da se suzdrže od iznošenja netačnih informacija i da provodjenje istrage, i objavljivanje zvanicnih inforrmacija o reultatima istrage, prepuste nadleznom tužilastvu i policiji. Ovako samo izazivaju konfuziju u javnosti - navode iz Tužilaštva TK.

# LUKAVAC
# TUŽILAŠTVO TK
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