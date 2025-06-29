Video / Mangupi maltretirali konobaricu, a onda se pojavio gazda: Pogledajte šta se dalje desilo

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz jednog ugostiteljskog objekta u Hrvatskoj koji je u kratkom roku izazvao veliku pažnju javnosti. Na snimku se vidi incident između trojice gostiju i konobarice, tokom kojeg je situacija eskalirala do fizičkog obračuna.

Gosti su se, prema zabilježenom materijalu, konobarici obraćali na izrazito nepristojan i uvredljiv način. Uprkos njenim pokušajima da ih smiri i profesionalno obavi svoj posao, muškarci su nastavili s omalovažavanjem i verbalnim napadima.

Zbog sve većeg pritiska, konobarica je pozvala vlasnika lokala, koji je ubrzo stigao. Nakon što je kratko razgovarao s gostima, odlučio je direktno reagirati – uslijedio je kraći fizički sukob, nakon kojeg su problematični gosti napustili lokal.