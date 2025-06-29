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POJAVIO SE SNIMAK

Video / Mangupi maltretirali konobaricu, a onda se pojavio gazda: Pogledajte šta se dalje desilo

Incident je tako postao još jedan primjer važnosti poštovanja osoblja u uslužnim djelatnostima

Obraćali se konobarici nepristojno. Screenshot/Facebook

E. A.

29.6.2025

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz jednog ugostiteljskog objekta u Hrvatskoj koji je u kratkom roku izazvao veliku pažnju javnosti. Na snimku se vidi incident između trojice gostiju i konobarice, tokom kojeg je situacija eskalirala do fizičkog obračuna.

Gosti su se, prema zabilježenom materijalu, konobarici obraćali na izrazito nepristojan i uvredljiv način. Uprkos njenim pokušajima da ih smiri i profesionalno obavi svoj posao, muškarci su nastavili s omalovažavanjem i verbalnim napadima.

Zbog sve većeg pritiska, konobarica je pozvala vlasnika lokala, koji je ubrzo stigao. Nakon što je kratko razgovarao s gostima, odlučio je direktno reagirati – uslijedio je kraći fizički sukob, nakon kojeg su problematični gosti napustili lokal.

Ovaj događaj izazvao je mnoštvo komentara na internetu. Dok pojedini korisnici naglašavaju da se nasilje ne može opravdati, većina je stala u odbranu vlasnika, ističući da je ispravno zaštitio svoju radnicu i pokazao da ne trpi zlostavljanje zaposlenih.

Incident je tako postao još jedan primjer važnosti poštovanja osoblja u uslužnim djelatnostima i granica koje ni gost ne bi smio preći.

# NAPAD
# NASILJE
# KOBOBARICA
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