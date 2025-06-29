Teška nesreća kod Travnika: Više osoba povrijeđeno, saobraćaj obustavljen

Teška saobraćajna nesreća desila se oko 18:30 sati u mjesto Goleš kod Travnika.

U nesreći su učestvovala dva putnička vozila, a prve informacije govore da je više osoba povrijeđeno.

Na licu mjesta su se pojavile ekipe Hitne pomoći, koje su povrijeđene osobe prebacile u bolnicu.

BIHAMK je ranije obavijestio javnost da je zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu putu M-5 Turbe-Komarsaobraćaj obustavljen do završetka policijskog uviđaja.

- Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje - poručili su iz BIHAMK-a.