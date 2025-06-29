Muškarci iz BiH i Srbije krali građevinski materijal, pa prilikom bijega automobilom pregazili stopalo vlasnika firme

Vlasnik jedne kompanije za energetsku tehniku u Gesendorfu u Austriji primijetio je u srijedu u 22.00 sata krađu građevinskog materijala u zadnjem dijelu poslovnog prostora. Uočio je dvojicu nepoznatih muškaraca kako utovaraju materijal u vozilo.

Kada je potrčao prema vozilu kako bi spriječio bijeg lopova, vozač mu je pri vraćanju unazad prešao automobilom preko desnog stopala. Nakon toga, muškarci su pobjegli s mjesta događaja, prenosi Fenix-magazin.

Policija je odmah započela potragu za vozilom sa slovenačkim registarskim oznakama. Nedugo potom, policija je kod Graca zaustavila vozilo na ulazu na auto-put A9 kod Kalsdorfa. Muškarci su očito namjeravali krenuti prema Sloveniji. Vozilo je zaustavljeno uz pomoć još jedne patrole iz Kalsdorfa, a obojica osumnjičenih su uhapšeni.

Daljom istragom utvrđeno je da su osumnjičeni 38-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i 60-godišnji državljanin Srbije, obojica s prebivalištem u Sloveniji.

Tokom ispitivanja 38-godišnjak je izjavio da se ne sjeća krađe. Čak ni kada su mu policajci pokazali ukradeni materijal, koji su osumnjičeni bacili tokom bijega, nije se sjetio događaja. Stariji muškarac priznao je samo da je upravljao vozilom.

Obojica su pušteni da se brane sa slobode. Kako navodi policija, očekuje ih krivična prijava zbog sumnje na tešku krađu.