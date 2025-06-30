Policija na Sokocu kod suvozača u Renaultu pronašla bombu

U toku protekla 24 časa na području Policijske uprave Istočno Sarajevo evidentirana su dva krivična djela, javni red i mir nije narušavan, a dogodile su se dvije saobraćajne nezgode sa materijanom štetom.

Policijski službenici Policijske stanice Sokolac, 29.06.2025. godine, u mjestu Puhovac, opština Sokolac, izvršili su kontrolu putničkog automobila marke Renault, kojom prilikom su kod suvozača pronašli eksplozivnu napravu -bombu.

Suvozač N.A. iz Sokoca lišen je slobode i u toku je dokumentovanje krivičnog djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“, nakon čega će pritiv navedenog biti podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo.

Policijski službenici Policijske stanice Sokolac preduzimaju sve mjere i radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“, za koje se sumnjiče lica Z.S i B.D. iz Sokoca.

Navedenoj Policijskoj stanici, 29.06.2025. godine prijavljeno je da je lice Z.S. u mjestu Ravna Romanija oštetilo teretno motorno vozilo Scania, dok je B.D. u mjestu Dikalji oštetio putnički automobil Golf 6, privatnih vlasnika.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.