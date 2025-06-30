Hitna pomoć KS podsjetila vozače: Kako reagirati u slučajevima prisustva interventnih vozila

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo izdao je nekoliko uputa u slučajevima pravovremeno reagovati u slučajevima prisustva interventnih vozila.

- Svjedoci smo sve učestalijih saobraćajnih nezgoda koje, nažalost, često imaju tragične posljedice. Svaki učesnik u saobraćaju, bilo vozač, biciklista ili pješak, nosi dio odgovornosti za sigurnost na putevima. Posebno želimo skrenuti pažnju na važnost pravovremenog i ispravnog reagovanja u prisustvu interventnih vozila - hitne pomoći, vatrogasaca, policije. Kada se čuju rotacije i vidi vozilo sa upaljenim svjetlosnim i zvučnim signalima, reagujte odmah, smireno i odgovorno- navodi se u objavi ZHMKS na Facebooku.

Koridor za hitnu pomoć je prostor koji se mora ostaviti slobodan između voznih traka kako bi vozila hitnih službi mogla nesmetano i brzo proći do mjesta nesreće.



