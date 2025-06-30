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ZBOG SVE ČEŠĆIH NESREĆA

Hitna pomoć KS podsjetila vozače: Kako reagirati u slučajevima prisustva interventnih vozila

Kada se čuju rotacije i vidi vozilo sa upaljenim svjetlosnim i zvučnim signalima, reagujte odmah, smireno i odgovorno

Hitna pomoć Sarajevo. Facebook

B. C.

30.6.2025

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo izdao je nekoliko uputa u slučajevima pravovremeno reagovati u slučajevima prisustva interventnih vozila.

- Svjedoci smo sve učestalijih saobraćajnih nezgoda koje, nažalost, često imaju tragične posljedice. Svaki učesnik u saobraćaju, bilo vozač, biciklista ili pješak, nosi dio odgovornosti za sigurnost na putevima. Posebno želimo skrenuti pažnju na važnost pravovremenog i ispravnog reagovanja u prisustvu interventnih vozila - hitne pomoći, vatrogasaca, policije. Kada se čuju rotacije i vidi vozilo sa upaljenim svjetlosnim i zvučnim signalima, reagujte odmah, smireno i odgovorno- navodi se u objavi ZHMKS na Facebooku.

Koridor za hitnu pomoć je prostor koji se mora ostaviti slobodan između voznih traka kako bi vozila hitnih službi mogla nesmetano i brzo proći do mjesta nesreće.


Koridor za hitnu pomoć. Facebook

Kako pravilno formirati koridor?

Dvije trake:

Vozila u lijevoj traci se pomjeraju ulijevo. Vozila u desnoj traci se pomjeraju udesno.

Tri trake:

Vozila u lijevoj traci se pomjeraju ulijevo. Vozila u srednjoj i desnoj traci se pomjeraju udesno. Na taj način se formira koridor između lijeve i srednje trake, kroz koji prolaze interventna vozila.

Važno:

 Koridor je isključivo za hitna vozila. Zloupotreba ovog prostora od strane nesavjesnih vozača je i opasna i kažnjiva.

Poštujte ograničenja brzine

Držite sigurnosnu distancu

Ne koristite mobilni telefon u vožnji

Uvijek koristite sigurnosni pojas Poštujte svjetlosne i saobraćajne znakove

Ne vozite pod djelovanjem alkohola ili psihoaktivnih supstanci

- Svaka sekunda može nekome spasiti život. Budimo pažljivi, odgovorni i solidarni- saopćeno je.

# VOZAČI
# SAOBRAĆAJNE NESREĆE
# HITNA POMOĆ KS
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