Tužilaštvo HNK ulaže žalbu Vrhovnom sudu FBiH, a Šljivić se jutros javio čapljinskoj policiji

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona će uložiti žalbu na rješenje Kantonalnog suda u Mostaru kojim je odbijen prijedlog za produženje pritvora prema Marku Šljiviću (28) osumnjičenom krivično djelo “Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa” iz čl. 336. st. 2. u vezi sa st.1. istog člana, a u vezi sa krivičnim djelom „Ugrožavanje javnog prometa“ iz čl. 332.st.2. u vezi sa st.1.Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Mjere zabrane

Kako nam je potvrđeno iz Tužilaštva HNK, rješenje Kantonalnog suda u Mostaru su dobili u petak te će danas, u zakonskom roku, prema Vrhovnom sudu Federacije BiH uložiti žalbu.

Rješenjem Kantonalnog suda u Mostaru Šljiviću su određene mjere zabrane koje se odnose na privremeno oduzimanje vozačke dozvole „B“ kategorije te je izdata naredba njegovog obaveznog javljanja svakog ponedjeljka do 10 sati u Policijsku upravu Čapljina.



