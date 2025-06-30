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POTVRĐENO ZA „AVAZ“

Tužilaštvo HNK ulaže žalbu Vrhovnom sudu FBiH, a Šljivić se jutros javio čapljinskoj policiji

Osumnjičen da je izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginuli Almin Crnalić, Enis Kurtović i Dalila Žugor

Osumnjičen za tešku nesreću. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

30.6.2025

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona će uložiti žalbu na rješenje Kantonalnog suda u Mostaru kojim je odbijen prijedlog za produženje pritvora prema Marku Šljiviću (28) osumnjičenom krivično djelo “Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa” iz čl. 336. st. 2. u vezi sa st.1. istog člana, a u vezi sa krivičnim djelom „Ugrožavanje javnog prometa“ iz čl. 332.st.2. u vezi sa st.1.Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Mjere zabrane

Kako nam je potvrđeno iz Tužilaštva HNK, rješenje Kantonalnog suda u Mostaru su dobili u petak te će danas, u zakonskom roku, prema Vrhovnom sudu Federacije BiH uložiti žalbu.

Rješenjem Kantonalnog suda u Mostaru Šljiviću su određene mjere zabrane koje se odnose na privremeno oduzimanje vozačke dozvole „B“ kategorije te je izdata naredba njegovog obaveznog javljanja svakog ponedjeljka do 10 sati u Policijsku upravu Čapljina.


Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona nam je potvrđeno da se Šljivić jutros u 7,30 sati javio u Policijsku stanicu Čapljina.

Podsjetimo, on je osumnjičen da je izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću koja se 31.maja dogodila u mjestu Ševaš Njive, između Mostara i Čapljine, kada je u alkoholiziranom stanju upravljao Audijem A4. Ranije su iz Suda naveli da je bio pod utjecajem alkohola u iznosu 1,64 gr/kg.

Troje mladih nastradalo

U nesreći su smrtno stradali Almin Crnalić (22), koji je upravljao automobilom Audi A3 te njegovi saputnici Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20), svi iz Mostara, koji su se nalazili u automobilu Audi A3.

U ovoj tragičnoj nesreći koja je duboko uznemirila javnost učestvovao i Dževad Šuta s vozilom Fiat koji je svega nekoliko minuta prije nesreće policiji prijavio Šljivićevo „šveranje“ cestom.

# NESREĆA
# TUŽILAŠTVO HNK
# MARKO ŠLJIVIĆ
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