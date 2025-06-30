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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Stablo palo na cestu kod Srednjeg: Povrijeđeni motociklista prevezen na KUM

Saobraćaj se odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom

Piše: Borka Cerić

30.6.2025

Na magistralnom putu Sarajevo – Olovo, u blizini mjesta Srednje, došlo je do teške saobraćajne nesreće ,u kojoj je povrijeđen motociklista, potvrđeno je za portal “Avaza” iz MUP-a Kantona Sarajevo.

- Oko 16:45 sati došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je motociklista udario u stablo. Prevezen je u KUM. Čekamo informaciju o stepenu povreda, uviđaj još nije počeo- kazali su  iz MUP-a KS.

Očevici navode da je stablo palo na motociklistu.

Građani su pritekli u pomoć povrijeđenom dok se čekala Hitna pomoć.

Oboreno stablo potpuno je blokiralo jednu kolovoznu traku.

Saobraćaj se odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom.

Vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce. 

# NESREĆA
# MOTOCIKLISTA
# SREDNJE
# MUP KS
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