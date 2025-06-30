Saobraćajna nesreća kod Tešnja: Auto završilo na krovu, intervenirali vatrogasci

Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) Tešanj intervenisala je danas u mjestu Medakovo nakon što je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, od kojih je jedno završilo na krovu.
MJESTO MEDAKOVO
Za sada nije poznat broj povrijeđenih
Nesreća u mjestu Medakovo. Facebook
Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) Tešanj intervenisala je danas u mjestu Medakovo nakon što je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, od kojih je jedno završilo na krovu.
Vatrogasci su brzo reagovali kako bi osigurali mjesto nesreće i pružili tehničku pomoć.
Za sada nije poznat broj povrijeđenih, kao ni tačan uzrok nesreće, a više informacija očekuje se nakon uviđaja nadležnih službi.
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