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MJESTO MEDAKOVO

Saobraćajna nesreća kod Tešnja: Auto završilo na krovu, intervenirali vatrogasci

Za sada nije poznat broj povrijeđenih

Nesreća u mjestu Medakovo. Facebook

M. Až.

30.6.2025

Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) Tešanj intervenisala je danas u mjestu Medakovo nakon što je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, od kojih je jedno završilo na krovu.

Vatrogasci su brzo reagovali kako bi osigurali mjesto nesreće i pružili tehničku pomoć.

Za sada nije poznat broj povrijeđenih, kao ni tačan uzrok nesreće, a više informacija očekuje se nakon uviđaja nadležnih službi.

# NESREĆA
# TEŠANJ
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