Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UVIĐAJ U TIJEKU

Tragedija u Prozoru: Radnik poginuo na gradilištu

Poduzete su sve neophodne istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja

Nakon uviđaja bit će poznato više informacija. MUP HNK

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

30.6.2025

Na gradilištu u Prozor/Rami danas se dogodio tragičan slučaj, kada je pod još neutvrđenim okolnostima smrtno stradao radnik.

Kako je za portal "Avaza" potvrdila Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK, Policijska stanica Prozor/Rama je u 16.30 zaprimila prijavu da je na gradilištu smrtno stradao radnik.

Uviđaj su na licu mjesta obavili policijski službenici Odjela kriminalističke policije PU Konjic pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Mostar-Područni ured Konjic.

Nakon uviđaja bit će poznato više informacija, a poduzete su sve neophodne istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

# NESREĆA
# RADNIK
# PROZOR/RAMA
# TRAGEDIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.