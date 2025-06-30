Tragedija u Prozoru: Radnik poginuo na gradilištu

Na gradilištu u Prozor/Rami danas se dogodio tragičan slučaj, kada je pod još neutvrđenim okolnostima smrtno stradao radnik.

Kako je za portal "Avaza" potvrdila Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK, Policijska stanica Prozor/Rama je u 16.30 zaprimila prijavu da je na gradilištu smrtno stradao radnik.

Uviđaj su na licu mjesta obavili policijski službenici Odjela kriminalističke policije PU Konjic pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Mostar-Područni ured Konjic.

Nakon uviđaja bit će poznato više informacija, a poduzete su sve neophodne istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja.