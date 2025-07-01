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OGLASIO SE MUP TK

Sukob u Tuzli: Muškarac napadnut na parkingu, vozilom Hitne pomoći odvezen u Dom zdravlja, pa odbio pregled

O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac, navode iz MUP-a TK

Sa lica mjesta. A. Bešić / Avaz

A. Bešić

1.7.2025

Jedna osoba napadnuta je tokom noći u Tuzli, prilikom čega je intervenisala služba Hitne pomoći. 

Kako je rečeno iz MUP-a TK, sinoć oko 19:55 sati PU/PS Centar je zaprimila prijavu da je došlo do fizičkog napada od strane NN lica na muškarca koji se nalazio na parkingu kod Trga slobode u Tuzli. 

- Na mjestu događaja je zatečen muškarac B. J. (1990) koji je vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezen u JZU UKC Tuzla gdje je prema našim saznanjima odbio ljekarski pregled. O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac po čijim uputama policijski službenici Policijske uprave Tuzla poduzimaju dalje radnje na utvrđivanju okolnosti u vezi navedenog događaja i pronalasku lica koja su u istom prema prijavi sudjelovala - rečeno je iz MUP-a TK. 

# MUP TK
# TUZLA
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