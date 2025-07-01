Muškarci iz Srbije i Tuzle uhapšeni zbog pokušaja fizičkog napada i oštećenja njegovog vozila

Pripadnici Policijske uprave Banja Luka uhapsili su O.A. iz Srbije i A. A. iz Tuzle zbog sumnje da su pokušali da fizički napadnu jedni osobu, te da su oštetili njegovo putničko vozilo.

Kod O.A. utvrđena su 0,72 promila, a kod A. A. 0,54 promila alkohola u krvi.

Ova lica osumnjičena su za prekršaj iz člana Zakona o javnom redu i miru.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banja Luci.

Policija je uhapsila i F.B. jer je prilikom kontrole putničkog vozila kojim je upravljalo odbio test na drogu