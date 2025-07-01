Otvaranje objekta pritvorske jedinice KPZ-a Sarajevo 3. jula

U Blažuju je u četvrtak 3. jula planirano otvaranje Objekta B pritvorske jedinice, te pratećih objekata Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH.

Ovaj objekt je površine 4.000 m/2, od ukupnih 12.000 m/2 novoizgrađenih objekata kompleksa, a koji su visoke energetske efikasnosti sa sistemom vatrodojave, sigurnosnim sistemima kontrole pristupa i kretanja unutar i van objekta.

Kompletna izgradnja i opremanje Objekta B pritvorske jedinice finansirana je iz Budžeta Federacije BiH s ciljem modernizacije institucije za provođenje zakona o izvršenju krivičnih sankcija, a dio je podrške usmjerene na jačanje vladavine prava.

Pored Objekta B pritvorske jedinice za smještaj 55 pritvorenih lica, Vlada Federacije BiH finansirala je i trafostanicu, te infrastrukturu kompleska s pratećim kanalizacionim sistemima i saobraćajnicama. KPZ Sarajevo, koji u kompleksu ima sedam objekata, otvara i stavlja u funkciju i zgradu uprave policije, koju su finansirali Vlada Federacije BiH i Evropska unija.



