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KOMPLEKS U BLAŽUJU

Otvaranje objekta pritvorske jedinice KPZ-a Sarajevo 3. jula

Izgradnju su finansirali Vlada Federacije BiH u iznosu od oko 11 miliona KM i Evropska unija u iznosu od oko devet miliona KM

Kompleks na Igmanu. Avaz

B. C.

1.7.2025

U Blažuju je u četvrtak 3. jula planirano otvaranje Objekta B pritvorske jedinice, te pratećih objekata Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH. 

Ovaj objekt je površine 4.000 m/2, od ukupnih 12.000 m/2 novoizgrađenih objekata kompleksa, a koji su visoke energetske efikasnosti sa sistemom vatrodojave, sigurnosnim sistemima kontrole pristupa i kretanja unutar i van objekta.

Kompletna izgradnja i opremanje Objekta B pritvorske jedinice finansirana je iz Budžeta Federacije BiH s ciljem modernizacije institucije za provođenje zakona o izvršenju krivičnih sankcija, a dio je podrške usmjerene na jačanje vladavine prava.

Pored Objekta B pritvorske jedinice za smještaj 55 pritvorenih lica, Vlada Federacije BiH finansirala je i trafostanicu, te infrastrukturu kompleska s pratećim kanalizacionim sistemima i saobraćajnicama. KPZ Sarajevo, koji u kompleksu ima sedam objekata, otvara i stavlja u funkciju i zgradu uprave policije, koju su finansirali Vlada Federacije BiH i Evropska unija.


Inače, izgradnja i proširenje kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu visoke sigurnosti za boravak 220 pritvorenika i 40 osuđenih lica u svom punom kapacitetu započeta je 2020. godine, s ciljem povećanja postojećih kapaciteta, te izmještanja dugogodišnje pritvorske jedinice iz centra grada. Izgradnju su finansirali Vlada Federacije BiH u iznosu od oko 11 miliona KM i Evropska unija u iznosu od oko devet miliona KM putem paketa predpristupne pomoći Evropske unije za BiH (IPA fond).

Posebna pažnja prilikom izgradnje posvećena je sigurnosnim protokolima, arhitektonskim rješenjima koja omogućavaju efikasno upravljanje i nadzor, te savremenim uslovima smještaja u skladu s Evropskim normama.

Na ceremoniji otvaranja Objekta B planirano je obraćanje direktora KPZ Sarajevo Muniba Isakovića, federalnog ministra pravde Vedrana Škobića i premijera Federacije BiH Nermina Nikšića. Nakon obraćanja planiran je i obilazak objekta, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

# PRITVOR
# IGMAN
# KPZ SARAJEVO
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