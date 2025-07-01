Kamion podletio pod voz kod Slavonskog Broda, jedna osoba poginula

U mjestu Donji Andrijevci, nedaleko od Slavonskog Broda i granice s Bosnom i Hercegovinom, danas je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je kamion udario u putnički voz.

Nesreća se dogodila nešto poslije podne, a kako je saopćila policija, jedna osoba je preminula od zadobijenih povreda.

Povodom nesreće oglasile su se i Hrvatske željeznice.

- Danas, 1. jula 2025. godine, u 12:01 sati kod željezničke stanice Andrijevci, kamion je podletio pod putnički voz na željezničko-cestovnom prijelazu koji je bio osiguran svjetlosno-zvučnom signalizacijom, koja je bila u funkciji. U nesreći ima povrijeđenih osoba. Saobraćaj je u prekidu na oba kolosijeka između Andrijevaca i Garčina. Putnički voz, u kojem se nalazilo oko 30 putnika, iskočio je iz šina. Voz je saobraćao na relaciji Novska – Tovarnik. Sve nadležne službe su na terenu, a u toku je policijski uviđaj - saopćeno je iz HŽ Infrastrukture.

Željeznički saobraćaj između Andrijevaca i Garčina trenutno je u potpunom prekidu.