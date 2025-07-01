Pronađena osoba koja je pretukla muškarca na parkingu u Tuzli

Policijski službenici Policijske uprave Tuzla - Policijske stanice Centar su radeći na rasvjetljavanju događaja koji je prijavljen 30.6.2025. godine oko 19:55 sati, operativnim radom identifikovali i pronašli lice koje se dovodi u vezu sa navedenim događajem, a radi se o R.F., rođen 1977. godine iz Tuzle.

Kako je rečeno iz MUP-a TK, nad R.F. je danas, 1.7.2025. godine u službenim prostorijama izvršena kriminalistička obrada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 362. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - Nasilničko ponašanje na štetu lica B.J. (1990) iz Tuzle.

Nastavlja se dalji rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela, a protiv R.F. će Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti dostavljen odgovarajući Izvještaj.