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INCIDENT NA ILIDŽI

Osoba bliska vozaču Volva: "Nije ga tukao, pokušao mu je pomoći"

Sagovornik tvrdi da je biciklista prvi psovao i nasrnuo na vozilo, te da je vozač Volva postupio smireno i pokušao izbjeći incident

Sanin Fetahagić. Avaz

M. Až.

1.7.2025

Nakon što je redakciji "Dnevnog avaza" svoju stranu događaja iznio 71-godišnji Sefadin Feratović, tvrdeći da ga je na kružnom toku kod bazena na Ilidži brutalno pretukao vozač crnog Volva koji je potom pobjegao, u redakciju je došla osoba koja tvrdi da poznaje vozača i da je, kako navodi, upoznata sa cijelim slučajem.

On nije otkrio svoje ime, odbio je dati video izjavu, odbio je da se fotografiše, ali je pristao da redakciji iznese svoju verziju događaja.

- Lice koje je pomenuto da je vozilo Volvo, tačno je da mu je majka bila u vozilu. Također je tačno da je čovjek na biciklu ušao u traku kojom se kretao Volvo. Međutim, mladić je zakočio kako ga ne bi udario i pitao ga: "Šta je bilo, treba li vam pomoć, jeste li dobro?" - ispričao je sagovornik.

Kako navodi, biciklista je tada počeo vrijeđati vozača.

- Psovao mu je majku, i to pred njegovom majkom. Mladić mu je odgovorio: "Gospodine, pa vi imate toliko godina, zar vama priliči da tako govorite meni kao dječaku koji vam može biti unuk, a majka pored mene koja vam može biti kćerka? Ako je tako, molim vas da se sklonite da mogu proći.“ On je to odbio, pustio bicikl da padne i počeo udarati rukama po vozilu – tvrdi.

Prema njegovim riječima, vozač je tada izašao iz auta, podigao bicikl i prenio ga na trotoar, zamolivši Feratovića da se skloni s puta.

- On je odbio, krenuo prema vozaču i pokušao ga uhvatiti za vrat. Mladić mu je uhvatio ruke kako bi ga zaustavio i pomjerio ga na trotoar. Potom se vratio u vozilo i odvezao. Nije ga ni tukao ni davio. Radi se o medicinskom tehničaru kojem etika ne dozvoljava takvo ponašanje. Prvo ga je pitao treba li mu pomoć, a sada ga pokušavaju prikazati kao nasilnika – rekao je sagovornik, dodavši da je mladić nakon objave teksta pritvoren.

# INCIDENT
# ILIDŽA
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