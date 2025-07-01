Osoba bliska vozaču Volva: "Nije ga tukao, pokušao mu je pomoći"

Nakon što je redakciji "Dnevnog avaza" svoju stranu događaja iznio 71-godišnji Sefadin Feratović, tvrdeći da ga je na kružnom toku kod bazena na Ilidži brutalno pretukao vozač crnog Volva koji je potom pobjegao, u redakciju je došla osoba koja tvrdi da poznaje vozača i da je, kako navodi, upoznata sa cijelim slučajem.
On nije otkrio svoje ime, odbio je dati video izjavu, odbio je da se fotografiše, ali je pristao da redakciji iznese svoju verziju događaja.
- Lice koje je pomenuto da je vozilo Volvo, tačno je da mu je majka bila u vozilu. Također je tačno da je čovjek na biciklu ušao u traku kojom se kretao Volvo. Međutim, mladić je zakočio kako ga ne bi udario i pitao ga: "Šta je bilo, treba li vam pomoć, jeste li dobro?" - ispričao je sagovornik.
Kako navodi, biciklista je tada počeo vrijeđati vozača.
- Psovao mu je majku, i to pred njegovom majkom. Mladić mu je odgovorio: "Gospodine, pa vi imate toliko godina, zar vama priliči da tako govorite meni kao dječaku koji vam može biti unuk, a majka pored mene koja vam može biti kćerka? Ako je tako, molim vas da se sklonite da mogu proći.“ On je to odbio, pustio bicikl da padne i počeo udarati rukama po vozilu – tvrdi.
Prema njegovim riječima, vozač je tada izašao iz auta, podigao bicikl i prenio ga na trotoar, zamolivši Feratovića da se skloni s puta.
- On je odbio, krenuo prema vozaču i pokušao ga uhvatiti za vrat. Mladić mu je uhvatio ruke kako bi ga zaustavio i pomjerio ga na trotoar. Potom se vratio u vozilo i odvezao. Nije ga ni tukao ni davio. Radi se o medicinskom tehničaru kojem etika ne dozvoljava takvo ponašanje. Prvo ga je pitao treba li mu pomoć, a sada ga pokušavaju prikazati kao nasilnika – rekao je sagovornik, dodavši da je mladić nakon objave teksta pritvoren.