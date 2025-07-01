Osoba bliska vozaču Volva: "Nije ga tukao, pokušao mu je pomoći"

Nakon što je redakciji "Dnevnog avaza" svoju stranu događaja iznio 71-godišnji Sefadin Feratović, tvrdeći da ga je na kružnom toku kod bazena na Ilidži brutalno pretukao vozač crnog Volva koji je potom pobjegao, u redakciju je došla osoba koja tvrdi da poznaje vozača i da je, kako navodi, upoznata sa cijelim slučajem.

On nije otkrio svoje ime, odbio je dati video izjavu, odbio je da se fotografiše, ali je pristao da redakciji iznese svoju verziju događaja.

- Lice koje je pomenuto da je vozilo Volvo, tačno je da mu je majka bila u vozilu. Također je tačno da je čovjek na biciklu ušao u traku kojom se kretao Volvo. Međutim, mladić je zakočio kako ga ne bi udario i pitao ga: "Šta je bilo, treba li vam pomoć, jeste li dobro?" - ispričao je sagovornik.

Kako navodi, biciklista je tada počeo vrijeđati vozača.