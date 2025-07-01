Sletio s puta kada je čuo da mu je majka preminula, pa poginuo

Strašna saobraćajna nesreća dogodila se u nedjelju, 29. juna, u selu Rudna Glava kod Majdanpeka, kada je poginuo mladić S.B. (28), piše Kurir. On je stradao u nesreći samo nekoliko sati nakon što je saznao da mu je preminula majka.

Nesreća se dogodila u nedjelju oko 16:30 sati na magistralnom putu Majdanpek–Bor, kod mjesta Greč. Prema riječima komšija, teško mu je palo kada je saznao za smrt majke, te je sjeo u automobil zajedno s bratom i snahom.

Ubrzo je, nažalost, iz neutvrđenih razloga, sletio s puta i udario u dva stabla. Vozilo je završilo u provaliji.

Njegov brat i snaha zadobili su teške tjelesne povrede i prebačeni su u Opću bolnicu u Požarevcu. Brat ima povrede u predjelu grudnog koša, dok je snaha zadobila prelom ruke.

- Ovo je velika tragedija, nevjerovatno da se nešto ovako desi poslije svega. Otac mu je preminuo prije nekoliko godina, baka mu je poginula isto u saobraćajnoj nesreći, majka mu je bila teško bolesna... I sad i on da ode ovako, u cvijetu mladosti - rekao je jedan mještanin za Kurir.